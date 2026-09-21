Fotoğraf: Mbappe, Madrid derbisinde ayakkabısıyla tartışma yarattı

"On" şirketiyle yaptığı yeni ortaklığın resmen açıklanmasından yalnızca iki gün sonra, Kylian Mbappé, ticari kariyerindeki bu büyük dönüşüm hakkında ilk net mesajını vermeye özen gösterdi; bunu da Madrid derbisinde Atletico karşısındaki maçta yaptı.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Real Madrid'in golcüsü maçta tamamen beyaz renkte Nike Mercurial modeli bir ayakkabı giyerken görüldü; ancak ünlü Amerikan markanın logosunu bilerek gizledi. Bu dikkat çekici hamle, yeni markasıyla kurduğu bağın başlangıcını yansıtıyor.

Mbappé'nin ayakkabıyla bu şekilde görülmesi, ticari kariyerinde önemli bir sayfayı kapatmasından birkaç gün sonra geldi. Fransız yıldız, İsviçreli "On" şirketiyle bir ortaklık imzalayarak markanın elçilerinden biri olurken, aynı zamanda şirkette hissedar olarak bir paya da sahip oldu.

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Uzun süredir adı triatlon ve tenis sporlarıyla, özellikle de İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer ile yaptığı ortaklık aracılığıyla anılan "On", futbol dünyasındaki varlığını genişletmeye çalışıyor.

Mbappé, "On" şirketinin yeni futbol projesinin başında yer alırken, Fransız Thierry Henry şirkette futbol direktörü görevini üstleniyor. Bu adım, markanın dünyanın en popüler oyununda güçlü bir varlık inşa etme hırsını yansıtıyor.

Nike logosunu ayakkabısından gizlemeyi tercih ettikten sonra, Madrid derbisi bu yeni aşamada Mbappé'nin ilk pratik görünümü olmuş gibi görünüyor; bu da farklı bir ticari ortaklığa geçişine dikkat çekici bir işaret niteliğinde.

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