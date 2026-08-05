Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, yaz tatili boyunca dikkatleri üzerine çekmeye devam etti; ancak bu kez futboldan uzak bir şekilde.

Fransa ve Real Madrid'in yıldızı, "Instagram" hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, sevgilisi İspanyol manken Ester Expósito'nun bir dizi elbisesini taşırken gülümsediği görülüyordu ve bu sahne taraftarlar arasında geniş bir etkileşim yarattı.



İspanyol "Marca" gazetesi bu kareye kendine has alaycı üslubuyla yorum yapma fırsatını kaçırmadı ve şunları yazdı: "Mbappé, sevgilisi için bir elbise askısına dönüşüyor." Bu, çiftin gezinti sırasında elbiseleri taşıma şekline gönderme yapıyordu.

Bu fotoğraf, çiftin İspanyol medyasının ilgisini çeken romantik bir tatil sırasında Barselona kentinde görünmesinin ardından geldi. İkilinin, İspanya'nın en ünlü turistik mekânlarından biri olan "Sagrada Familia" kilisesinin içinde fotoğrafları çekildi.

Basın haberleri, Mbappé'nin yaz tatilinin son günlerini Madrid'e dönmeden önce, Real Madrid ile yeni sezona hazırlanmak amacıyla Barselona'da geçirmeyi seçtiğini belirtmişti. Bu sırada Ester ile birlikte, ziyaretçilerin ve medyanın büyük ilgisi altında ünlü kilisenin içinde özel bir tura çıkmanın keyfini yaşadı.



Ayrıca okuyun:

Resmen açıklandı: Messi, İspanya'ya 80 bin euro bağışladı