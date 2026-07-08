Fotoğraf: Lamine Yamal, Fas’ı unutmuyor

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası boyunca saha dışında da dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Yamal, Dünya Kupası'nın başından beri oynadığı her maçta, meşhur bandanasıyla veya bazı özel eşyalarıyla farklı mesajlar ve işaretler vermeye özen gösteriyor ve bu da onu gündeme taşıyor.

Yamal, Dünya Kupası'nın başında, İspanya bayrağını takmadan, anne ve babasının memleketlerine saygı göstermek amacıyla ayakkabısına Fas ve Ekvator Ginesi bayraklarını takması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı; ancak eleştirilere yanıt vererek grup aşamasında baş bandına İspanya bayrağını takmıştı.

Eleme turlarının başlamasıyla birlikte Barcelona oyuncusu mesajını yeniden değiştirdi; İspanya bayrağını kaldırarak Avusturya maçında, Adidas logosu ve kendi ambleminin yanı sıra “Ego Yamal” yazan bir kafa bandı taktı. Bu hamle, eleştirenlere bir yanıt olarak yorumlandı.

İspanyol Cope radyosu, Yamal’ın bu ifadeyle TikTok platformunda kişiliğini eleştiren ve kendisine “Ego Lamine” lakabını takanlara yanıt vermeyi amaçladığını ve bu tanımlamayı kendine özgü bir mesaja dönüştürdüğünü belirtti; bu maçta Yamal, maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Son 16 turunda Portekiz ile oynanan maçta ise atkıda farklı bir mesaj yer aldı; bir tarafında Mataro şehrinde büyüdüğü “Rocafonda” mahallesinin adı yazarken, diğer tarafında ise memleketine saygı göstergesi olarak “08304” posta kodu yer aldı.

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Yamal, Katalonya bölgesinin en yoksul mahallelerinden biri olan Rocafonda’ya her zaman gururla bağlılığıyla tanınıyor. Daha önce 60 Minutes programına verdiği bir röportajda şöyle demişti: “Kaynakları kısıtlı birçok mahalle gibi, Rocafonda da unutulmuş bir yer... İyi bir hayat sürmek ve bunu birlikte keyifle yaşamak için mücadele ediyoruz. Nereden geldiğimizi biliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz."

Fas’a yönelik son gönderme

Son birkaç saat içinde Lamine Yamal, “Instagram” hesabından özel anlamlar taşıyan sembollerle süslenmiş bir çantanın fotoğrafını içeren bir hikaye paylaşarak Faslı köklerine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Çantada, en önemlileri İspanya bayrağı, Fas bayrağı ve Barcelona forması ile Dünya Kupası maketi olmak üzere çeşitli semboller yer alıyordu. AS gazetesi Çarşamba günü yaptığı haberde, bu mesajın oyuncunun çoklu kimliğine bağlılığını ve Faslı geçmişini ve kökenlerini unutmadığını yansıttığını belirtti.

Fotoğraf, Yamal’ın Dünya Kupası şampiyonluğu kazanma konusundaki büyük hırsına da açık bir işaret niteliğindeydi; zira çantaya asılı semboller arasında en göze çarpanlardan biri kupa maketi olarak öne çıkıyordu. Bu arada İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki yoluna devam ediyor.

İspanya milli takımı çeyrek finalde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanırken, Fas ise Fransa ile oynayacak.

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