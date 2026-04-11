Fotoğraf... İptal edilen gol, Barcelona'yı şaşkına çevirdi

La Liga'nın 31. haftasında Espanyol'u 4-1 mağlup eden Barcelona oyuncuları, maç sırasında takımlarının bir golünün iptal edilmesi üzerine şaşkınlığa kapıldı.

Ferran Torres, bugünkü maçta iki gol attı ve üçüncü golü ofsayt nedeniyle iptal edilmeseydi hat-trick yapmaya çok yakındı.

Torres, 55. dakikada Lamine Yamal'ın ceza sahası içine gönderdiği ortayı Eric Garcia'nın kafayla indirdiği topu ağlara göndererek üçüncü golünü attı.

Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve video teknolojisiyle görüntü incelendikten sonra Eric Garcia'nın ofsayt yaptığına karar verildi, ancak görüntüler yine de durumu netleştirmede yardımcı olmadı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, görüntüleri izledikten sonra yedek kulübesindeki teknik direktör Hans Flick'in yaptığı hareketin her şeyi özetlediğini yazdı.

Gazete, "Flick, sanki Eric Garcia'ya ofsayt kararı verilmesi neredeyse imkansızmış gibi parmaklarını birleştiriyordu" diye yazdı.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin televizyon görüntüsü, net olmadığı için kafa karışıklığını daha da artırdı.

