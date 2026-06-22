Fotoğraf... Firavunlar maçı öncesinde İran'dan dikkat çeken bir hareket

İran milli takımı, Pazar akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Belçika ile golsüz berabere kalarak değerli bir puan kazanmayı başardı.

Reuters haber ajansına göre, İran milli takımı, Sofi Stadyumu'ndaki soyunma odasında, Dünya Kupası süresince gösterdiği misafirperverlikten dolayı Los Angeles şehrine teşekkür eden bir not bıraktı.

Los Angeles, şu ana kadar 7. gruptaki İran'ın iki maçına ev sahipliği yaptı; İran milli takımı ise maçlar arasında Meksika'nın Tijuana kentindeki kampına geri döndü.

İran milli takımı, turnuva süresince Tijuana’da konaklıyor ve maçlarını oynamak için ABD’ye gidip geliyor. Bu durum, ülke içindeki konaklamayla ilgili kısıtlamalardan kaynaklanıyor; ayrıca teknik ve idari kadrodan bazı kişilerin ülkeye girişi de engellendi.

ABD'li yetkililer, İran milli takımının seyahat düzenlemelerinin değerlendirmeye devam edeceğini, bazı kısıtlamaların hafifletilmesi olasılığı konusunda ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İran Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan el yazısı mektupta, “Binlerce yıl önceki eski Fars’tan günümüzün medeniyet ülkesi İran’a kadar, İran’ın ruhu hâlâ canlı ve sarsılmaz” denildi.

Mektupta ayrıca, “Los Angeles’a misafirperverliği için teşekkür ederiz… Los Angeles’a gururla geldik, onurla mücadele ettik ve haysiyetle ayrılıyoruz” ifadeleri yer aldı.

İran milli takımı, Seattle’da Mısır ile oynayacağı grup aşamasının son maçı için hazırlanıyor.