Fotoğraf: Al Ain, Cristiano Ronaldo ile kasıtlı olarak mı alay etti?

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ain'in resmi hesabı, NSR'yi net bir 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından "X" platformu üzerinden yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla herkesi şaşırttı. İki takım, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının ilk haftasında karşı karşıya gelmişti.

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Karşılaşma, geniş çaplı tartışmalara yol açan bir ana da sahne oldu. Cristiano Ronaldo, hücum girişimlerinden birinde El Ain'in ceza sahası içinde, Emirlikler ekibinin oyuncularından biriyle net bir temas olmaksızın yere düştü ve bu görüntü sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Olay, özellikle geniş çapta paylaşılmasıyla birlikte NSR taraftarları arasında büyük bir etkileşime neden olurken, El Ain taraftarları Emirlikler ekibinin tarihi bir galibiyetle sonuçlanan maçta Portekizli yıldızın düşüşünü fırsat bilerek bu sahneyi alaycı bir şekilde karşıladı.

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Maçın ardından El Ain kulübünün resmi hesabı, Ronaldo'nun ceza sahası içinde yere düştüğü anın bir fotoğrafını, tartışmalara yol açan an için alaycı görünen bir gönderme yaparak paylaştı ve fotoğrafa şu kısa yorumu ekledi: "Görünüşe göre El Ain'deki çime karşı koyulamıyor."

Takipçiler, El Ain'in paylaşımına geniş çapta tepki gösterdi. Bazıları bunu maç içinde yaşanan bir ana yönelik yalnızca alaycı bir yorum olarak değerlendirirken, diğerleri özellikle Ronaldo'nun fotoğrafının seçilmesinin ve bu şekilde yorumlanmasının Portekizli yıldıza ve NSR taraftarlarına yönelik provokatif bir mesaj taşıdığını düşündü.

Bu alay konusu, El Ain'in NSR'yi net bir 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmasının ardından Ronaldo ve arkadaşları için son derece zorlu bir gecede geldi. Emirlikler ekibinin üstünlüğünü kabul ettirdiği maçta Suudi ekibi hem savunma hem de hücum anlamında bariz sorunlar yaşadı.