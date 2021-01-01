Acun Ilıcalı ve Işıtan Gün'e Fortuna Sittard taraftarı güveniyor: ''Rakipler bize gülüyordu ama biz mutluyduk''

Fortuna Sittard önce Işıtan Gün ardından Acun Ilıcalı ile yeni bir serüvene başladı. Peki taraftar Türk patronlar hakkında ne düşünüyor?

İdil Erin Tetik @idilerintetik

Onlar ne bir Ajax ne de bir PSV... Ancak futboluyla dünyanın dört bir yanına nam salmış Hollanda'da, Türkler için en ilgi çekici kulüplerden biri şüphesiz Fortuna Sittard.

Birkaç yıl öncesine kadar adı sanı duyulmayan bu kulüp, 2017'de el değiştirdikten sonra hem Türk futbolseverlerin dikkatini çekti hem de taraftarlarına yeni bir umut oldu. Işıtan Gün tarafından 2017'de satın alınan Fortuna Sittard sağlam bir vizyon ve güçlü adımlarla basamakları bir bir tırmandı.

Yaklaşık 50 bin nüfusa sahip eski bir madenci kenti olan Sittard şehrini temsil eden Fortuna uzun bir geçmişe sahip değil. İki farklı kulübün birleşmesiyle 1968'de kurulan Fortuna Sittard, geçmişte altyapısından bir de yıldız çıkardı. Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Mark van Bommel futbola burada başladı. Kevin Hofland ve Huub Stevens gibi önemli isimler de yine Fortuna'nın simgelerinden... Kulüp ayrıca oldukça düşük bütçesiyle biliniyor.

Önceki yıllarda 2. ligin dibine demir atan takım 2017-18 sezonunda büyük bir çıkış yakaladı. Ligi ikinci sırada bitirmesine rağmen Ajax II'nin üst lige çıkamaması nedeniyle Fortuna Sittard doğrudan Eredivisie'nin yolunu tuttu. Üstelik Hollanda ekibi bu başarıyı çok düşük bir bütçeyle gerçekleştirdi. Uzun yıllar oldukça mütevazı bir takım kimliğindeki Fortuna Sittard'ın Eredivisie'ye yükselişi ülkede dikkatleri çekerken taraftarlar da durumdan oldukça memnun.

Işıtan Gün, Goal Türkiye'ye verdiği bir röportajında Eredivisie'ye yükselmelerinin herkesi şaşırttığını vurgulamıştı : ''Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı, Eredivisie’ye çıktığımız gün beni ilk arayan kişi oldu, 'Kimse sana inanmıyordu, ben de inanmıyordum ama başardınız' dedi.''

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün

Fortuna Sittard 2020 yazında Türkiye'de gündem oldu. Acun Ilıcalı kulübü satın aldığını açıkladı. Ilıcalı yönetimindeki Fortuna Sittard yeni sahipleriyle yükselişini sürdürdü. Eredivisie'deki ilk sezonlarda üst üste küme düşme tehlikesi yaşayan takım bu sezon durumu tersine çevirdi. Seri galibiyetlerin ardından Fortuna Sittard ligin güvenli bölgesinde yerini aldı.

Peki Fortuna Sittard'ın bu değişimi ve yükselişinde taraftarlar ne düşünüyor? Ünlü bir Türk iş insanı tarafından satın alınan bir kulübün Hollanda'daki bilinirliği ne kadar? Acun Ilıcalı yönetimine güveniyorlar mı? Acun Ilıcalı ismi onlar için ne ifade ediyor? Yaşadığı şehrin takımı Fortuna Sittard'a gönül veren Puk de Haas kulübün durumunu taraftar gözüyle anlatıyor...

ÖZEL | Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün: Hedefimiz yeni Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ları Türk futboluna kazandırmak

''Rakipler bize gülüyordu ama biz mutluyduk''

Fortuna Sittard'ı yakında tanıyan Puk de Haas, Işıtan Gün'ün kulübü satın almasından bu yana yaşananları anlattı. Puk'a göre Fortuna Sittard taraftarları Acun Ilıcalı'ya güveniyor.

"Işıtan Gün'ü uzun zamandır zaten tanıyorduk. Bu yüzden Fortuna'ya bir Türk'ün daha gelmesi şaşırtıcı değildi. Başlarda Acun Ilıcalı hakkında çok şey bilmiyorduk. Ancak kulübün gelişimi için daha fazlasını yapacağından emindik ve hepimiz mutluyduk. Evet, Fortuna Sittard taraftarları mutluydu ama diğer takım taraftarları, kulüp yabancılar tarafından yönetildiği için bize gülüyorlar. Fakat bu duruma alıştık...''

Puk, Acun Ilıcalı'nın kulübün özgünlüğünü korumasına izin verdiğinden bahsederek bu misyonunun başarılı olduğunu dile getirdi.

''Kulüp için şu an değişen en net şey oyunculara harcanan bütçe. Geri kalan şeyler perde arkasında. Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın büyüyüp daha iyi bir kulübe dönüşmesine izin veren bir misyonu var ve başarılı görünüyor. Acun Ilıcalı'nın kişisel olarak başarılı olmayı amaçladığı için Fortuna Sittard'ı aldığını düşünüyoruz. Yaptığı işlerle Türkiye'de zaten ünlü ve başarılı. Sanırım yeni bir şeyler denemek ve ufkunu genişletmek istiyor. Öyle de olsa sevdiği şeyi yapıyor.''

Puk ve Fortuna Sittard taraftarları yönetimden memnun olsa da Hollanda'daki diğer kulüpler bu duruma şüpheci yaklaşıyor.

''Hollanda'da Fortuna Sittard için sürekli, 'Neden Işıtan Gün ve Acun Ilıcalı'ya ihtiyaçları var, kendileri yapamazlar mı?' gibi şeyler söylüyorlar. 'Yabancı etkisi nedeniyle Fortuna, Fortuna olmaya devam edecek mi?' sorularıyla televizyondaki yorumcular, gazeteciler ve rakip takım taraftarları Gün ve Ilıcalı'ya karşı biraz şüpheci yaklaşıyorlar. Ama doğrusu Sittard'da onlardan çok memnunuz. Zekiler ve nasıl iş yapacaklarını biliyorlar. Kulübün neye ihtiyacı olduğunu anlıyorlar. Yani evet onlara güveniyoruz!''

Fortuna Sittard, Işıtan Gün ile başlayan süreçte potansiyelinin üzerine çıktı ve en üst kademede yarışmacı takımlarla birlikte Eredivisie'nin bir parçası olmayı başardı. Acun Ilıcalı yönetiminde taraftarların beklentisi daha çok gelişen ve büyüyen bir kulüp... Işıtan Gün, Fortuna Sittard'da ortaya koydukları vizyonu anlatırken ''Hedefimiz yeni Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ları Türk futboluna kazandırmak'' demişti. Ülkenin son yıllardaki en büyük başarı hikayelerinden birine sahip olan Fortuna Sittard'ın hem Hollanda futboluna hem de Türk futboluna neler kazandıracağına hep birlikte tanık olacağız...