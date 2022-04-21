Yedi kez Formula 1’de dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ve 23 kez Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan tenisin süperstarı Serena Williams, Chelsea'yi devralmak için teklif veren bir konsorsiyuma katılmaya hazırlanıyor.

Liverpool’un eski başkanı Martin Broughton tarafından yönetilen grup, iş ve spor sektörlerinden birçok varlıklı yatırımcıya sahip.

Grup; varlıkları İngiltere tarafından dondurulan Rus milyarder Roman Abramovich’in yerine Stamford Bridge'de kontrolü ele geçirmeyi umuyor.

Premier Lig’in dev kulübü Chelsea’yi satın almak için uzun süredir devam eden bir yarış var.

Tercih edilen teklif verenler listesi hazırlandıktan ve nihai teklifler masaya yatırıldıktan sonra yalnızca üç grup kaldı.

Hamilton ve Williams neden Chelsea'de satın almak için teklifte bulunuyor?

Hem Hamilton hem de Williams, seçtikleri mesleklerde çok önemli başarılar elde ettiler ve önemli kişisel servetler kazandılar. Böylece, büyük bir yatırımcı haline dönüştüler.

Bir girişim sermayesi fonu olan Williams'ın Serena Ventures, kısa süre önce İngiliz merkezli bir spor teknolojisi yıldızı olan Opensponsorship'e yatırım yaptığını duyurdu, Hamilton’un ise birçok şirketle ilişkisi olduğu biliniyor.

Her ikisinin de Broughton ile birkaç haftadır Chelsea için yapılacak bir teklife olası bir katılım konusunda görüşmelerde bulunduğu aktarılıyor.

Yarış ikonu Hamilton'un, PSG’nin yıldızı Neymar da dahil olmak üzere spordaki birçok önde gelen isimle bağlantıları var ve büyük bir futbol taraftarı olarak biliniyor.

Ancak Hamilton, çocukluğundan beri bir Arsenal taraftarıydı ve şimdi Topçulara doğrudan bir rakip olabilir.

Hem kendisi hem de Williams, küresel spor markaları oluşturma ve sürdürme konusunda engin deneyime sahip oldukları için Chelsea’yi satın almaya hevesliler.

Martin Broughton'un konsorsiyumunda başka kimler var?

Hamilton ve Williams, Broughton'un konsorsiyumunun bir parçasını oluşturan tek büyük sporcular değil, Olimpiyat eski şampiyonu Lord Sebastian Coe de katılımcılardan birisi.

Amerikan özel sermaye milyarderleri Josh Harris ve Dave Blitzer tarafından yönetilen bir holding şirketi olan Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) de işin içinde.

Ancak herhangi bir anlaşmanın tamamlanabilmesi için Crystal Palace'tan küçük bir hisse ile ayrılmaları gerekecek.

Telekomünikasyon endüstrisiyle güçlü bağları olan Kanadalı Rogers ailesi, Houston 2026 Dünya Kupası teklif komitesine başkanlık eden John Arnold ve Tayvanlı Tsai ailesi, Broughton'un konsorsiyumunun başarılı olması durumunda yatırım yapacak.

Dünyanın en büyük alkol servetinin varisi olan ve mevcut birçok Kuzey Amerika spor alanında markasını kullandıran ve pazarlama yatırımları yapan Alejandro Santo Domingo'nun da konsorsiyuma dahil olması muhtemel.

Chelsea’yi satın almak isteyen diğer teklif sahipleri; LA Dodgers'ın ortağı Todd Boehly ve Boston Celtics hissedarı Steve Pagliuca tarafından yönetilen konsorsiyumlar.

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