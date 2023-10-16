Formalardaki gökkuşağı renkleriyle LGBT'ye destek veren Fransa'dan sürpriz karar

Son üç yıldır forma numaralarındaki gökkuşağı renkleriyle LGBTQ+'ya destek veren Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) sürpriz bir karar aldı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), futbolda homofobiyle mücadele etmek için uyguladığı projeyi rafa kaldırabilir. Fransız kulüpleri, Dünya Homofobi Karşıtlığı Günü'ne dikkat çekmek amacıyla yılda bir maça gökkuşağı renkli forma numaralarıyla çıkıyorlardı.

İlk olarak Mayıs 2021'de Ligue 1 ve Ligue 2'de mücadele eden tüm takımlar, Fransa Futbol Federasyonu'nun "homoseksüel ya da heteroseksüel, hepimiz aynı formayı giyiyoruz" kampanyası çerçevesinde sahaya gökkuşağı renkli forma numaralarıyla çıkmıştı.

Ancak RMC Sport'un haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi homofobiyle mücadelenin başka yollarını arayarak bu projeyi iptal edecek.

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Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed geçen sezon LGBT temalı formayı giymek istemediği için Toulouse'da kadro dışı bırakılmıştı. Nantes, Mostafa Mohamed'e para cezası vermişti.