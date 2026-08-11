Uruguay Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Diego Forlan, tecrübeli forvet Luis Suarez'i yeniden "Celeste"nin saflarına çağırmaya hazır olduğunu belirtti. Bu adım, uluslararası yıldızın ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'ndaki tartışmalı kadro dışı bırakılışının ardından gürültülü bir dönüşünü ifade edebilir.

Arjantinli Marcelo Bielsa'nın yerine Uruguay Millî Takımı'nın başına getirilmesi nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Forlan, şunları söyledi: "Ona büyük değer veriyorum, bizimle oynamaya müsaitse neden olmasın? Yeteneklerinden kimse şüphe edemez."

Suarez, son turnuvada Bielsa'nın kararıyla Uruguay Millî Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı. Takımdan, ilk turdan elenerek yaşanan gürültülü başarısızlığın ardından ayrılan Bielsa, bu sonuçla Uruguay futbol kamuoyunda beklenmedik bir şok yaratmıştı.

Forlan sözlerine şöyle devam etti: "Gol atabilecek birçok oyuncumuz var, sorun gol atmakta değil ve beni meşgul eden şey bu değil, hücum düzeyinde büyük oyunculara sahibiz." Bu sözlerle, Suarez'in dönüşünün bir hücum boşluğunu doldurmaktan çok takıma nitelikli bir katkı olacağına işaret etti.

Yeni görevinde takıma neler sunabileceği konusunda Forlan şunları vurguladı: "Biriktirdiğim tecrübeleri aktarabileceğime inanıyorum, antrenörlük çok keyif aldığım bir meslek." Böylece uluslararası bir oyuncu olarak edindiği uzun deneyiminin mevcut kuşağı yönetmede önemli bir birikim olacağına dikkat çekti.

Yeni teknik direktör, millî takımla ilgili ikili planlarını da açıkladı: "20 yaş altı takım için onları geliştirmeyi seviyorum, A takıma gelince mart ayında maçlar olacak ve onları çalıştırmak, kendilerine büyük deneyimimi aktarmak beni onurlandırıyor." Bu sözlerle, görevinin Uruguay Millî Takımı'nın geleceğini hem kısa hem de uzun vadede inşa etmeyi kapsayacağına işaret etti.