Dünya futbolunun efsanesi Uruguaylı Diego Forlán, Cristiano Ronaldo’nun Portekiz milli takımındaki oyun tarzına sert eleştiriler yöneltti ve Portekizli yıldızın açık forvet pozisyonunda sabit kalmasının “takıma zarar verdiğini” ve hücum fırsatlarını değerlendirme yeteneğini kısıtladığını vurguladı.

Medyada geniş yankı bulan bir taktik analizinde Forlán şöyle konuştu: “Sorun şu ki Cristiano sabit bir santrfor olarak oynuyor, kale yakınında kalıp topu bekliyor; çünkü artık topu aramak için hareket etmiyor. Bu durum Portekiz milli takımını tamamen kısıtlıyor.”

Tarihi golcü şöyle devam etti: “Kendine şöyle diyor: ‘Gol atmak için burada, kalenin yakınında kalacağım.’ Ancak bunun takımına zarar verdiğinin farkında değil; çünkü savunma oyuncuları onunla birlikte hareketsiz kalıyor. Biri onu markaj altına alırken, diğeri boşlukları kapatıyor ve savunmanın arkasına sızarak onları şaşırtacak kimse kalmıyor.”

Forlán, Ronaldo’nun hareketsizliğinin takım arkadaşlarının “boşluklarını kapattığını” vurgulayarak şöyle açıkladı: “Eğer kenarlara doğru biraz hareket etseydi, diğer oyuncuların içeri girmesi için boşluklar açardı. Ancak merkezde çok sabit duruyor ve bu da hücumun tek yönde ilerlemesine neden oluyor.”

Uruguaylı yıldız dikkat çekici bir benzetme yaptı: “Tüm hücumlar tek bir noktada son buluyor, sanki dar bir huni gibi. Portekiz fırsatları değerlendiremiyor çünkü her şey merkezde sabit duran Ronaldo’ya yöneliyor.”

Eleştirinin sertliğine rağmen Forlán, şunu açıklığa kavuşturmaya özen gösterdi: “Cristiano’nun tek başına bir sorun olduğunu söylemeyeceğim, ancak ona merkezden çıkıp daha fazla hareket etmesi gerektiğini anlatmak gerekiyor,” diyerek Portekizli yıldızın takım oyununa uyum sağlaması gerektiğine işaret etti.

Forlán’ın bu açıklamaları, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’nda taktiksel zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Teknik direktör Roberto Martínez, Ronaldo’nun golcü yeteneklerinden yararlanmakla diğer forvetler için alan açmak arasında bir denge kurmaya çalışıyor.