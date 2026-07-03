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Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

Çeviri:

Forest’taki dramın ardından Ange Postecoglou aniden yeni bir kulüp buldu

Suudi Arabistan kulübü, resmi kanalları aracılığıyla Ange Postecoglou’nun Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Avustralyalı teknik direktör, 2028 yılının ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Postecoglou, 18 Ekim'de Nottingham Forest tarafından görevden alınmasından bu yana işsizdi. O kulüpte sadece 39 gün görevde kalmıştı.

Bundan önce Tottenham Hotspur'da teknik direktörlük yapmıştı. Bu kulüple 2025 yılında Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardı. Finalde Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.

Postecoglou daha önce Avustralya milli takımı, Melbourne Victory, Brisbane Roar ve Celtic gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Postecoglou, Al-Nassr'da geçen sezon kulüple şampiyon olan Jorge Jesus'un yerini alacak. Başarıya rağmen sözleşmesi uzatılmamıştı.

Al-Nassr’da Cristiano Ronaldo, João Felix, Sadio Mané ve Kingsley Coman gibi isimlerle çalışacak.

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