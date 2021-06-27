Bir oyunun tarihçesi: Championship Manager'dan Football Manager'a

Yıllardır milyonlarca futbolseveri peşinden sürükleyen Football Manager oyununun tarihçesini merak ediyor musunuz?

Futbolseverlerin en çok oynadığı oyunların başında menajerlik oyunları geliyor.

1992'de Championship Manager oyunu ile başlayan serüven, 2005 yılında yerini Football Manager oyununa bırakarak günümüze kadar geldi.

Championship Manager yani kısaca CM olarak başlayan oyuncu Paul ve Oliver Collyer kardeşler tarafından İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Shropshire'daki evlerinin yatak odalarında tasarlandı.

Oyunu daha fazla kitlelere ulaştırmak isteyen kardeşler Sports Interactive ile iletişime geçtiler. Oyun böylece 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında her yıl satış rekorları kırdı.

Championship Manager'dan Football Manager'a geçiş

2003 yılında Sports Interactive, Championship Manager'ın yayınları ile yollarını ayırdı. Sports Interactive yol ayrımına rağmen oyunun veritabanını ve maç motorunu koruyarak Football Manager isimli yeni bir oyun üretti.

İlerleyen yıllarda Championship Manager'ın satış rakamları Football Manager'ın gerisinde kalmaya başladı. CM 2010, Championship Manager'ın son oyunu oldu.

Bir oyundan daha fazlası...

Gazetecilik mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Stephen Milnes, 2010 yılında, Football Manager: Bir oyundan daha fazlası adlı bir video belgesel çekti.

Kasım 2012'de Azerbaycanlı öğrenci Vugar Hüseynzade, Football Manager oyunundaki başarısından dolayı FC Bakü'nün yedek takımının menajerliğine getirildi.