Football Manager 22'de yeni bir kariyer açmak ve saatlerinizi, günlerinizi serinin yeni oyununda harcamak mı istiyorsunuz?

Karar vermenizi kolaylaştırmak için dünyanın dört bir yanından GOAL editörleri, kariyerlerinizde kullanabileceğiniz takımları derledi.

Ajax - Eredevise - Hollanda

Hollanda futbol tarihinin en başarılı takımı olan Ajax, tam anlamıyla bir Avrupa devi.

Ancak maalesef Hollanda Ligi, diğer büyük liglere kıyasla son dönemde bir geride kaldı ve bu da Avrupa'da yarışmayı daha zor bir hale getirdi.

Ligi kazanmak Ajax için kolay olabilir, ancak Avrupa'da zafere ulaşmak bu kariyerdeki asıl meydan okuma olacaktır.

Atletico Ottawa - Kanada Premier Ligi - Kanada

Kanada Premier Ligi'nin yeni yüzlerinden olan Atletico Ottawa, Kuzey Amerika'da yer alan bir takım içi alışılagelmişin dışında bir isme sahip.

Bu da kulübün sahibinin Atletico Madrid olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca İspanyol deviyle aynı renklere sahipler.

Doğal olarak kadrolarında Kanadalı isimlerin yanı sıra bazı İspanyol oyuncular da yer alıyor.

İki sezonlarını da yedinci sırada tamamladılar. Peki siz bundan daha iyisini başarabilir misiniz?

Bayer Leverkusen - Bundesliga - Almanya

Avrupa futbolunda istikrarlı bir performans gösteren Leverkusen, doğru bir teknik direktörle Bayern Münih'in Bundesliga'daki en büyük rakibi olma potansiyeline sahip.

Florian Wirtz'le birlikte dünyanın en potansiyelli genç yeteneklerinden birine sahip olacaksınız. Ayrıca Copa America'da parlayan Güney Amerikalı savunmacı Piero Hincapie de elinizi bir hayli kuvvetlendirecektir.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Zidan Sertdemir ve Bravo ise ilk 1-2 sezonunuzda A takım için yeterli olmayabilir. Ancak bu isimlerin gelişimini sağlayabilirseniz, beş yıl içerisinde Avrupa'nın en önemli hücum hatlarından birine sahip olabilirsiniz.

Chivas - Liga MX - Meksika

Meksika, birçok büyük takıma ev sahipliği yapıyor ancak neden Chivas gibi tarihi açıdan güçlü bir takımı seçmeyesiniz ki?

Kritik nokta ise şu: Athletic Bilbao'nun yalnızca Bask kökenli oyuncuları transfer ettiği ve oynattığı gibi, Chivas da yalnızca Meksikalı oyuncular oynatmanıza izin verecek.

Limitlere karşın kulüp, öenmli bir akademi gelenğie sahip. Geçmişte de Javier 'Chicharito' Hernandez, Carlos Salcido ve Marco Fabian gibi isimleri yetiştirmişti.

Halihazırda Meksika'nın en büyük takımlarından olan Chivas, buna karşın son 10 yılda yalnızca bir şampiyonluk yaşayabildi. Sizin göreviniz ise Chivas'ı tekrar Meksika'nın en büyüğü haline getirmek olacak.

Dinamo Zagreb - Prva HNL -Hırvatistan

Muhtemelen Hırvatistan'ın en iyisi olan ekipte hedefiniz, yerel kupalarda namağlup şampiyonluklar hedeflemek olmalı.

Dinamo Zagreb, 2005'ten beri yalnızca 2016-17 sezonunda ligde mutlu sona ulaşamadı.

Liglerindeki bu dominasyona karşın, Şampiyonlar Ligi'nde hiç gruptan çıkamadılar. Ancak geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamışlardı.

Fatih Karagümrük - Süper Lig - Türkiye

Büyük bir futbol şehri olan İstanbul; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyükleriyle tanınıyor. Fatih Karagümrük ise henüz bu gruptan bir hayli uzak, ancak geçen sezon sekizinci sırada bitirerek potansiyellerini göstermişlerdi.

Kadrosunda bir hayli İtalyan oyuncu barındıran Karagümrük, Yann Karamoh ve Ahmed Musa gibi yıldızlara ek olarak Emre Mor'u da elinde bulunduruyor.

Peki Karagümrük'ü İstanbul'un ve Süper Lig'in en büyüğü yapabilir misiniz?

Inter Miami - MLS - ABD

Patronunuz David Beckham. Elinizde performansıyla beklentileri karşılayamayan oyuncular var ve harcayacak iyi miktarda bir bütçeye sahipsiniz.

Amacınız, tarihinde bunu hiç başaramamış bir takımı Amerika'nın en iyis haline getirmek.

Kaizer Chiefs - Premier Soccer League - Güney Afrika

Afrika'nın en büyüklerinden olan Kaizer Chiefs, Güney Afrika tarihinin en başarılı takımı konumunda.

Kulübün Afrika'da 40 milyon'a yakın taraftarı olduğu tahmin ediliyor ancak buna karşın son şampiyonluklarını kazandıkları 2015'ten beri kupa sevinci yaşayamadılar.

2021'de de CAF Şampiyonlar Ligi'nin finalisti olmuşlardı. Ancak tarihlerinde kıtanın en büyük turnuvasını kazanmayı da henüz başaramadılar.

Lech Poznan -Ekstraklasa - Polonya

En çok Lewandowski'nin eski kulübü olmasıyla tanınan Lech Poznan, yedi Polonya şampiyonluğu yaşarken bunların biri son on yıl içerisinde geldi.

Avrupa'nın her bir yerinden oyuncular barından oldukça ilgi çekici bir kadroları var. Örneğin eski Konyaspor ve Leeds oyuncusu Barry Douglas gibi.

Lewandowski'nin yanı sıra, taraftarlarının sahaya sırtlarını döndüğü ve aşağı yukarı zıpladığı sevinçleriyle de tanınıyorlar.

Midtjylland - Superliga - Danimarka

"Moneyball" temelli scouting yapılanmasıyla tanınan Midtjylland, üst düzey yetenekleri keşfetmesi ve geliştirmesiyle fark yaratıyor.

Simon Kjaer ve Winston Reid, Danimarka ekibinden yetişen oyuncularda başı çekiyor. Her ne kadar en iyi oyuncularını ellerinde tutamasalarda, son dört sezonu ilk ikide bitirmeyi başardılar.

Mevcut kadrolarında da Brezilya'dan Avustralya'ya ve Kuzey İrlanda'ya kadar birçok ülkeden oyuncu bulunuyor. Midtjylland ile kuşkusuz heyecan verici bir FM kariyeri sizleri bekliyor.

Newcastle United - Premier Lig - İngiltere

Yaz transfer döneminde harcayacak 200 milyon sterlin'i bulunan Newcastle, kendi kadrosunu sıfırdan kurmak isteyenler için doğru adres olacaktır.

Kylian Mbappe'ye teklif götürmenin tadını çıkarırken Barcelona'da gözden düşen Samuel Umtiti'yi de rahatlıkla renklerinize bağlayabilirsiniz.

Persib Bandung - Liga 1 - Endonezya

Endonezya'nın en büyük kulübü, 21. yüzyılda henüz kupa sevinci yaşayamadı.

Tutkulu taraftarlar, 30 bin kişilik stadyumunuzu her maçta dolduracaktır.

Ayrıca kadronuzda Endonezya futbolunun yükselen değeri Beckham da bulunuyor.

20 yaşındaki yıldızın abisi Gian Zola'nın bonservisi de kulüpte bulunuyor. Ancak o, ilk sezonu farklı bir takımda kiralık geçiriyor.

Rennes - Ligue 1 - Fransa

Eduardo Camavinga'nın satılmış olmasına karşın Rennes, takımın omurgasını oluşturabilecek birçok önemli yeteneğe sahip. Doğru planlamayla PSG'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi olabilirsiniz.

Jeremy Doku ve Kamaldeen Sulemana ikilisyle muhtemelen oyuna en heyecan verici genç hücum ikilisiyle başlamış olacaksınız. Mathys Tel, Lesley Ugochukwu ve Matthis Abline gibi isimler de gelecek adına en çok güvendiğiniz isimler olacak.

Selangor FC - Malezya Süper Ligi - Malezya

Son şampiyonluğunu 2010'da kazanan Selangor, Malezya'nın uyuyan devi konumundaç 2015'te ikinci olsalar da son zamanda şampiyonluk yarışında yer alamadılar.

Birçok genç yıldıza sahipler ve muhtemelen liginen iyi formaları da onlara ait.

2014'ten beri ligi kazanan Johor Darul Ta'zim'i alt edip ligin en büyüğü olabilecek misiniz?

Union SG- Birinci Lig A - Belçika

Royal Union Saint-Gilloise, Belçika lig tarihindeki en başarılı üçüncü takım.

Ancak geçen sezon lige yükselmelerinden önce muhtemelen pek çok kişi onların varlığından haberdar değildi çünkü 49 yılı birinci ligden uzakta geçirmişlerdi.

2. Dünya Savaşı'ndan önce Belçika'nın en başarılısı olan Brüksel ekibi, Brighton Başkanı Tony Bloom'ın yeni sahipleri olmasından sonra tekrar yükselişe geçti.

Venezia - Serie A - İtalya

Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde menajerlik yapın. Oyunda Venedik'teki kanallarda seyahat edemeyecek olsanız da, en azından maçlara feribotla gittiğinizi hayal edebilirsiniz.

Dünyanın dört bir tarafından toplanmış ve çok da tanınmayan bir oyuncu grubuna sahip olacaksınız.

Tabii ki çok güzel bir forma setine de...

Western United - A-League - Avustralya

Futbol dünyasına yeni giriş yapan Western United, 2018'de Melbourne'de kuruldu.

Henüz kupa kazanamayan ekip, 2023 yılında yeni stadyumuna kavuşacak.

Genç oyuncularla Avustralya'nın en iyilerine karşı mücadele edeceksiniz ancak yönetim, bu süreçte kendi takımınızı oluşturmanıza izin verecek.

Wrexham - Ulusal Lig - İngiltere

Galler'in en eski kulübü olan ve İngiltere'de boy gösteren Wrexham, şu anda beşinci klasman ligde mücadele ediyor.

Peki neden cezbedici bir durak olabilir? Peki, kulübün sahipleri Amerikalı aktörler Ryan Reynolds ve Rob Mc Elhenney. Artık büyük başarılara ulaşmak için gereken kaynaklara da sahipler.