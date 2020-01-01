Oyun

Football Manager 2020'nin en iyi genç orta sahaları

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FM 2020'de kadronuza katabileceğiniz en iyi genç orta saha oyuncularını derledik.

Football Manager 2020'de orta sahanız için genç yetenekler arıyorsanız doğru adrestesiniz...

Football Manager 2020'nin en iyi genç orta saha oyuncuları

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp
Lee Kang-in 19 Güney Kore Valencia
Heorhiy Tsitaishvili 19 Ukrayna Dinamo Kiev
Takefusa Kubo 18 Japonya RCD Mallorca
Mohammed Ihattaren 18 Hollanda PSV
Thiago Almada 18 Arjantin Velez Sarsfield
Sergio Gomez 19 İspanya Huesca
Ryan Gravenberch 17 Hollanda Ajax
Domink Szoboszlai 19 Macaristan Red Bull Salzburg
Hugo Felix 16 Portekiz Benfica
Sandro Tonali 19 İtalya Brescia
Phil Foden 19 İngiltere Manchester City
Efrain Alvarez 17 Meksika LA Galaxy
Steve Mvoue 18 Kamerun Azur Star Yaounde
Matias Palacios 17 Arjantin San Lorenzo
Pedri 17 İspanya Las Palmas / Barcelona
Giovanni Reyna 17 ABD Borussia Dortmund
Daniel Maldini 18 İtalya AC Milan
Eduardo 17 Angola Rennes
Xavi Simons 16 Hollanda Paris Saint-Germain
Harvey Elliott 17 İngiltere Liverpool
Karamoko Dembele 17 İskoçya Celtic
Florentino Luis 20 Portekiz Benfica
Nohan Kenneh 17 İngiltere Leeds United
Alessio Riccardi 19 İtalya Roma
Hamed Junior Traore 20 Fildişi Sahili Sassuolo
Ilaix Moriba 17 Gine Barcelona
Riqui Puig 20 İspanya Barcelona
Hannibal Mejbri 17 Fransa Manchester United
Angel Gomes 19 İngiltere Manchester United

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