Football Manager 2020'nin en iyi genç orta sahaları
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Football Manager 2020'de orta sahanız için genç yetenekler arıyorsanız doğru adrestesiniz...
Football Manager 2020'nin en iyi genç orta saha oyuncuları
|Oyuncu
|Yaş
|Uyruk
|Kulüp
|Lee Kang-in
|19
|Güney Kore
|Valencia
|Heorhiy Tsitaishvili
|19
|Ukrayna
|Dinamo Kiev
|Takefusa Kubo
|18
|Japonya
|RCD Mallorca
|Mohammed Ihattaren
|18
|Hollanda
|PSV
|Thiago Almada
|18
|Arjantin
|Velez Sarsfield
|Sergio Gomez
|19
|İspanya
|Huesca
|Ryan Gravenberch
|17
|Hollanda
|Ajax
|Domink Szoboszlai
|19
|Macaristan
|Red Bull Salzburg
|Hugo Felix
|16
|Portekiz
|Benfica
|Sandro Tonali
|19
|İtalya
|Brescia
|Phil Foden
|19
|İngiltere
|Manchester City
|Efrain Alvarez
|17
|Meksika
|LA Galaxy
|Steve Mvoue
|18
|Kamerun
|Azur Star Yaounde
|Matias Palacios
|17
|Arjantin
|San Lorenzo
|Pedri
|17
|İspanya
|Las Palmas / Barcelona
|Giovanni Reyna
|17
|ABD
|Borussia Dortmund
|Daniel Maldini
|18
|İtalya
|AC Milan
|Eduardo
|17
|Angola
|Rennes
|Xavi Simons
|16
|Hollanda
|Paris Saint-Germain
|Harvey Elliott
|17
|İngiltere
|Liverpool
|Karamoko Dembele
|17
|İskoçya
|Celtic
|Florentino Luis
|20
|Portekiz
|Benfica
|Nohan Kenneh
|17
|İngiltere
|Leeds United
|Alessio Riccardi
|19
|İtalya
|Roma
|Hamed Junior Traore
|20
|Fildişi Sahili
|Sassuolo
|Ilaix Moriba
|17
|Gine
|Barcelona
|Riqui Puig
|20
|İspanya
|Barcelona
|Hannibal Mejbri
|17
|Fransa
|Manchester United
|Angel Gomes
|19
|İngiltere
|Manchester United