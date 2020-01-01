Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri
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Futbol hayranlarının büyük bir ilgiyle oynadığı ve teknik direktörlük marifetlerinin yanı sıra yeni yetenekler keşfettiği Footbal Manager'ın 2020 sürümü için en iyi genç forvetleri hazırladık...
Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri
|Oyuncu
|Yaş
|Uyruk
|Kulüp
|Joao Felix
|20
|Portekiz
|Atletico Madrid
|Erling Haaland
|19
|Norveç
|Borussia Dortmund
|Jadon Sancho
|20
|İngiltere
|Borussia Dortmund
|Danylo Sikan
|18
|Ukrayna
|Shakhtar Donetsk
|Leonardo Campana
|19
|Ekvador
|Wolverhampton
|Lincoln
|19
|Brezilya
|Flamengo
|Willem Geubbels
|18
|Fransa
|Monaco
|Gabriel Martinelli
|18
|Brezilya
|Arsenal
|Pietro Pellegri
|19
|İtalya
|Monaco
|Mason Greenwood
|18
|İngiltere
|Manchester United
|Rodrygo
|19
|Brezilya
|Real Madrid
|Vinicius Jr.
|19
|Brezilya
|Real Madrid
|Callum Hudson-Odoi
|19
|İngiltere
|Chelsea
|Adil Aouchiche
|17
|Fransa
|Paris Saint-Germain
|Kaio Jorge
|18
|Brezilya
|Santos
|Ansu Fati
|17
|İspanya
|Barcelona
|Troy Parrott
|18
|İrlanda
|Tottenham
|Louie Barry
|16
|İngiltere
|Aston Villa
|Fabio Silva
|17
|Portekiz
|Porto
|Jann-Fiete Arp
|20
|Almanya
|Bayern Münih
|Amine Gouiri
|20
|Fransa
|Lyon
|Myron Boadu
|19
|Hollanda
|AZ Alkmaar
|Moise Kean
|20
|İtalya
|Everton
|Rayan Cherki
|16
|Fransa
|Lyon
|Diego Lainez
|19
|Meksika
|Betis ('Real Hispalis')
|Emile Smith Rowe
|19
|İngiltere
|Huddersfield
|Emanuel Vignato
|19
|İtalya
|Chievo
|Reiss Nelson
|20
|İngiltere
|Arsenal
|Sebastiano Esposito
|17
|İtalya
|Inter
|Giacomo Raspadori
|20
|İtalya
|Sassuolo