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Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri

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FM 2020'de kadronuza katabileceğiniz en iyi genç forvet oyuncularını derledik.

Futbol hayranlarının büyük bir ilgiyle oynadığı ve teknik direktörlük marifetlerinin yanı sıra yeni yetenekler keşfettiği Footbal Manager'ın 2020 sürümü için en iyi genç forvetleri hazırladık...

Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp
Joao Felix 20 Portekiz Atletico Madrid
Erling Haaland 19 Norveç Borussia Dortmund
Jadon Sancho 20 İngiltere Borussia Dortmund
Danylo Sikan 18 Ukrayna Shakhtar Donetsk
Leonardo Campana 19 Ekvador Wolverhampton
Lincoln 19 Brezilya Flamengo
Willem Geubbels 18 Fransa Monaco
Gabriel Martinelli 18 Brezilya Arsenal
Pietro Pellegri 19 İtalya Monaco
Mason Greenwood 18 İngiltere Manchester United
Rodrygo 19 Brezilya Real Madrid
Vinicius Jr. 19 Brezilya Real Madrid
Callum Hudson-Odoi 19 İngiltere Chelsea
Adil Aouchiche 17 Fransa Paris Saint-Germain
Kaio Jorge 18 Brezilya Santos
Ansu Fati 17 İspanya Barcelona
Troy Parrott 18 İrlanda Tottenham
Louie Barry 16 İngiltere Aston Villa
Fabio Silva 17 Portekiz Porto
Jann-Fiete Arp 20 Almanya Bayern Münih
Amine Gouiri 20 Fransa Lyon
Myron Boadu 19 Hollanda AZ Alkmaar
Moise Kean 20 İtalya Everton
Rayan Cherki 16 Fransa Lyon
Diego Lainez 19 Meksika Betis ('Real Hispalis')
Emile Smith Rowe 19 İngiltere Huddersfield
Emanuel Vignato 19 İtalya Chievo
Reiss Nelson 20 İngiltere Arsenal
Sebastiano Esposito 17 İtalya Inter
Giacomo Raspadori 20 İtalya Sassuolo

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