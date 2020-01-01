Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri

FM 2020'de kadronuza katabileceğiniz en iyi genç forvet oyuncularını derledik.

Futbol hayranlarının büyük bir ilgiyle oynadığı ve teknik direktörlük marifetlerinin yanı sıra yeni yetenekler keşfettiği Footbal Manager'ın 2020 sürümü için en iyi genç forvetleri hazırladık...

Football Manager 2020'nin en iyi genç forvetleri