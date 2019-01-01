Football Manager 2020 için kalite güvence elemanı aranıyor

Football Manager'ın 2020 versiyonunu test ederek para kazanmak ister miydiniz?

Dünyaca ünlü menajerlik oyunu Football Manager'ın yapımcı şirketi Sports Interactive, oyunun 2020 versiyonu için kalite güvence elemanı arıyor.

Şirket tarafından verilen ilanda iş süresi 4 ay olarak açıklanırken, iş tanımı kısmında, "Sports Interactive'de kalite güvence elemanı olarak sadece oyun oynamaktan daha fazlasını yapacaksınız. Var olan ya da yeni eklenecek özelliklerle ve data ile ilgili değerlendirmelerinde bulunacak, oynanış ve denge hakkında geri bildirimde bulunacaksınız." ifadeleri yer aldı.

Seçilecek adaylarla tam zamanlı olarak ilk aşamada dört aylık sözleşme yapılacağı ve haftalık çalışma saatinin yaklaşık 37.5 saat olduğu belirtildi. Haftalık maaş miktarı ise yaklaşık 395 pound (447 euro).

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Başvuru süresi için son tarih ise 2 Haziran.

Herhangi bir geçmiş deneyimin aranmadığı iş ilanında başvuru için tek şart olarak 16 yaşından büyük olmak ve İngiltere'de çalışma iznine sahip olmak gösteriliyor.