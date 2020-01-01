Football Manager 2020 nasıl ücretsiz oynanır?

Evde sıkılmaya başladıysanız, tüm zamanların en iyi futbol menajerliği simülasyonunu kısa süreliğine ücretsiz oynayabilirsiniz.

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler de salgın karşısında sert tedbirler almaya başladı.

Bilindiği üzere bazı ülkelerde tam veya kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken, hastalık belirtisi taşıyan insanların da kendilerini karantinaya almaları bekleniyor.

Kısacası koronavirüs tehdidine karşı şu an yapılacak en iyi şey, evde kalmak ve kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmak.

Kamuya açık birçok ortak alanın kapatılmasının ardından futbolseverler evlerinde geçirdiği vakti futbolla doldurabilecek.

Daha fazla takım

Tüm zamanların en iyi teknik direktörlük simülasyonu olan Football Manager serisinin 2020 versiyonu, bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek.

Football Manager 2020 oyununu Steam üzerindeki Football Manager 2020 sayfasını buradan ziyaret ederek indirebilir ve ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Oyunu ücretsiz olarak oynayabilmek için Steam hesabınızın olması gerekiyor. Eğer bir Steam hesabınız yoksa, buradan Steam'i ziyaret edip kendinize bir hesap yaratabilirsiniz.

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Steam'i yükleyip hesabınızı oluşturduktan sonra, Football Manager 2020 oyununu kütüphanenize indirebilirsiniz.

Oyun sadece bir haftalığıa ücretsiz olacak ve deneme süresi 25 Mart Çarşamba gününe kadar geçerli olacak.

Bir haftalık deneme süresi sona erdiğinde eğer istersniz Football Manager 2020'yi ücreti karşılığında alabileceksiniz.