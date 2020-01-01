Football Manager 2008'in genç yetenekleri şimdi ne yapıyor?

Football Manager 2008'in en iyi genç yetenekleri şimdi ne yapıyor? Kimler beklentileri karşıladı, kimler hayal kırıklığı yarattı? İşte yanıtı...

Bugüne kadar çıkan menajerlik oyunlarının en fazla ilgi görenlerden biri Football Manager 2008'di. Oyunun o dönemki genç yeteneklerinin birçoğunun yolu 'den geçti. O isimlerin şimdilerde neler yaptıklarını derledik.

Anthony Vanden Borre

FM 2008'in en potansiyelli savunmacıları arasında gösterilen Belçikalı Vanden Borre, oyunda oynadığı her mevkide görevinin hakkını verirdi. 32 yaşındaki oyuncu, son olarak Kongo ekiplerinden TP Mazembe forması giydikten sonra geçtiğimiz ocak ayında yeniden Anderlecht'e imza attı.

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Nikolay Mihaylov

Oyunun en potansiyelli 3 kalecisi arasında gösterilen Bulgar Miyahlov, genç yaşında 'a transfer olmasına rağmen bir türlü kendisini gösteremedi. Bir dönem Mersin İdmanyurdu'nda da forma giyen 31 yaşındaki kaleci şu anda Levski Sofia'da.

Jeremy Menez

formasıyla izleyenleri büyüleyen Menez, genç yaşında 12.5 milyon euro karşılığında 'ya transfer olsa da bu performansını sürdüremedi. 2017-18 sezonunda 'da oynayan Menez, şimdilerde Ligue 2 ekiplerinden Paris FC'de forma giyiyor.

Mamadou Sakho

PSG'nin en genç kaptanı unvanına sahip Sakho, o dönem FM'de de döktürüyordu. 2 sezon içerisinde 'Savunma Tanrısı'na dönüşen Sakho, şimdilerde forması giyiyor.

Andre Ayew

2008 Afrika Uluslar Kupası'nın en önemli yıldızları arasında yer alan Ayew, 'de kiralık olarak geçirdiği sezon sonrasında hayal kırıklığı yaratarak Swansea City'ye geri döndü.

Alexandre Pato

İsmini gördüğünüzde kafanızda MFÖ'den 'Olduramadım' çaldığına eminiz. 17 yaşında çalımlarıyla rakiplerinin belini kıran Pato, 5 sezon boyunca forma giydiği 'da bir türlü beklenilen performansı gösteremedi. Brezilyalı, şimdilerde Sao Paulo'da top koşturuyor.

Sercan Yıldırım

Oyundaki en yetenekli yerli oyuncular arasında yer alan Sercan, ilk sezonlarında beklentileri karşılasa da şimdilerde 29 yaşında ve Karagümrük'te forma giyiyor.

Bojan Krkic

'Harika çocuk' furyasının en önemli üyesiydi. Dünyanın en iyisi olması beklenen Krkic, önce 'da tutunamadı, sonra da kulüp kulüp dolaştı. Krkic, şimdilerde ekiplerinden Montreal Impact forması giyiyor.

Libis Arenas

Oyunun en potansiyelli kalecileri arasında gösterilen Arenas, 'nun ardından Afrika'da kulüp kulüp dolaştı. Şimdilerdeyse herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.

Bruno Mezenga

Hava toplarının tek hakimi, son vuruşların ustası... 20 yaşında Orduspor formasıyla 1. Lig'de gol krallığına ulaşan Mezenga, şimdilerde kulübü PT Prachuap'ta forma giyiyor.

Hatem Ben Arfa

FM 2008'in en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Ben Arfa, normal goller atmazdı. Yıllarca sorunlarıyla adını andığımız 33 yaşındaki Ben Arfa, ekibi 'de.

Freddy Adu

14 yaşından bu yana tüm menajer oyunlarının potansiyelli genç oyuncusu olmayı başaran Adu, ülkemizde de Çaykur Rizespor formasını terletti. FM oyuncularının en büyük hayal kırıklığı olan 30 yaşındaki Adu, şu an kulüpsüz.

Balazs Dzsudzsak

Hız, çalım, şut... Bir kanat oyuncusunun sahip olması gereken bütün özelliklere sahipti. Ülkemizde de formasını giyen Macar futbolcu, şimdilerde 'nin Al Ain kulübünde top koşturuyor.

Henri Saivet

Oyuna 16 yaşında başlayan Saivet'ye sahipseniz, sadece kadroya almanız ve arkanıza yaslanmanız yeterdi. Ülkemizde kiralık olarak ve Bursaspor forması giyen Saivet'nin bonservisi halen 'da.

Batuhan Karadeniz

Oyunun en potansiyelli Türk yıldızı olan Batuhan, o günden bu yana hem Anadolu'yu hem de Avrupa'yı diyar diyar gezdi ama istikrar sağladığı tek konu kadro dışı kalmak oldu. Şu an 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor forması giyen Batuhan, gollerine burada devam ediyor.

Ryan Babel

Oyunun en potansiyelli Hollandalı futbolcusuydu. O dönemde sadece 20 yaşında olmasına rağmen 18 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olan Babel, daha önce ülkemizde ve Beşiktaş formaları giydi. Sezon başında da 'a imza atan Babel, devre arasında ise yetiştiği kulüp 'a kiralandı.

Lulinha

FM 2008'in en potansiyelli yıldızı.... Topla adeta uçan Lulinha, forvet arkası olmasına rağmen leblebi gibi gol atardı. Şimdilerde 28 yaşında olan Brezilyalı, şimdilerde 'da top koşturuyor.

Armand Traore

Sol bek mevkinin en potansiyelli yıldızı olan Traore, ve gibi takımların ardından geçen sezon Çaykur Rizespor forması giydi. Son olarak forması giyen Traore şimdilerde boşta...

Emiliano Insua

Oyunda hücumcu bek arayanların 1 numaralı adresi olan Insua, 2010-2011 sezonunda Hakan Balta'nın arkasında Galatasaray yedek kulübesinde bekledi. Şu anda LA Galaxy forması giyiyor.

Gabriel Torje

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Romanya'nın Messi'si olarak gösterilen Torje, oyunun hem ucuz hem de potansiyelli yıldızlarındandı. Ülkemizde , , ve Sivasspor'da forma giyen 30 yaşındaki Torje şu anda Yunanistan'ın Larisa kulübünde oynuyor.

Danilinho

FM 2008'de 'dan çıkan en nadide yeteneklerden biriydi. Ülkesinin takımlarını karış karış gezen Danilinho, şimdilerde Central forması giyiyor.