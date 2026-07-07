Folarin Balojun, ihraç kararının iptal edilmesine rağmen 40 bin dolar ödemek zorunda kaldı

Dünya çapında büyük bir tartışma dalgası yaratan bir hukuki emsal olarak, ABD Milli Takımı ve Fransız kulübü Monaco’nun forveti Folarin Balogun, karmaşık bir hakemlik ve disiplin skandalının ortasında kaldı.

FIFA Disiplin Kurulu, son anda onu cezadan kurtararak Belçika maçında ilk 11'de oynamasına izin verse de, krizin asıl nedeni olan kırmızı kartın iptal edilmesine rağmen 40 bin dolarlık devasa bir para cezasına çarptırdı.

Şok edici bir çelişki olarak, Balojon, FIFA’nın cezasını kaldırma yönündeki ani kararından sadece 24 saat sonra, Pazartesi akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD’nin Belçika’ya karşı aldığı 1-4’lük utanç verici yenilgide forma giydi; gözlemciler bu olayı “Uluslararası Futbol Federasyonu’nun imajını zedeledi” olarak nitelendirdi.

Kırmızı kart nasıl iptal edildi… ama para cezası neden kaldı?

Olayın ayrıntıları, 32'li turda Bosna-Hersek ile oynanan maça dayanıyor. Hakem, Tarek Mehremoviç'in ayağına yaptığı ve “kasıtsız ancak tehlikeli” olarak nitelendirilen müdahalenin ardından Balojun'a kırmızı kart göstermişti.

Amerikalı forvetin Belçika maçında forma giyememesi gerekiyordu, ancak Disiplin Komitesi Pazar günü, “disiplin cezasının tamamen veya kısmen askıya alınmasına” izin veren Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesini uygulayarak herkesi şaşırttı.

Karar uyarınca, bir maçlık ceza kaldırıldı ve oyuncuya “bir yıllık deneme süresi” verildi; bu da, ABD’nin Kırmızı Şeytanlar karşısında fiyaskoyla sonuçlanan maçta ilk 11’de yer almasına olanak sağladı.

40 bin dolar... İptal edilen kartın bedeli

Kırmızı kartın iptal edilmesine rağmen, komite Balugon’u para cezasından muaf tutmadı; kararında, “kutlamalarla ilgili oyuncunun kötü davranışı”na ilişkin 14. madde ile “kırmızı kartlara bağlı maçlardan ihraç ve men”e ilişkin 66. maddenin ihlaline dayandı.

Disiplin Komitesi başkanının açıklamasına göre, oyuncuya her iki maddeye eşit olarak bölünmüş 40 bin dolarlık, yani yaklaşık 35 bin avro tutarında para cezası verildi. Komite ayrıca, Disiplin Yönetmeliği’nin 6.5. maddesine dayanarak, para cezasının ödenmesi konusunda ABD Futbol Federasyonu’na “ortak sorumluluk” yükledi.

Rudi Garcia: Balojun, “FIFA” skandalından sorumlu değil

Tartışmayı yatıştırmak amacıyla, Belçika Milli Takımı’nın Fransız teknik direktörü Rudi Garcia, takımının galibiyetinin ardından “küresel skandal”ı daha da alevlendirmekten kaçındı.

Garcia, Balugon’u savunarak, oyuncunun “FIFA’nın imajını zedeleyen bu skandaldan sorumlu olmadığını” vurguladı ve bu sözleriyle, cezasının kaldırılmasıyla para cezasının devam ettirilmesi arasındaki hukuki çelişkiye işaret etti.