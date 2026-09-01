Foggia, transfer dönemini Del Sole hamlesiyle kapattı

Calcio Foggia 1920, Ascoli'nin 1998 doğumlu eski forveti Ferdinando Del Sole'yi bonservisiyle kadrosuna kattı. Napoletan oyuncu, Nand lakabıyla tanınıyor ve böylece Ascoli'deki macerasını lig, play-off ve İtalya Kupası'nda toplam 11 maçla tamamladı. Del Sole bu süreçte bir gol ve bir asist üretti; ikisi de ikinci haftada Ternana karşısında 2-0 kazanılan maçta geldi. “Siyah-beyazlı kulüp, Picchio forması altındaki döneminde gösterdiği emek için Nando'ya teşekkür eder ve ona en iyi başarı dileklerini iletir.”









Pineto, Latina, Potenza, Giugliano, Ancona, Juve Stabia, Pescara (altyapısından yetiştiği kulüp) ve Juventus Next Gen formalarını giydi. Profesyonel liglerde 25 golü bulunuyor.

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