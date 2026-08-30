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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, Inglese için görüşme: hücum hattı için büyük hedef

Foggia

Foggia, hücum hattını güçlendirmek için Roberto Inglese ile ilgileniyor. 1991 doğumlu, Lucera doğumlu ve şu anda bonservisi elinde olan forvet, kırmızı-siyahlı kulübün teklifini kabul edebilir. Nitekim bugün oyuncunun kendisi, Foggia’nın teknik ekibi ve via Gioberti’deki kulübün yönetimi arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.


Yaz transfer döneminin kapanmasına iki gün kala Roberto Inglese, Foggia’nın yeni oyuncusu olabilir ve teknik direktör Gaetano Auteri’nin hizmetine girebilir. Inglese, kariyerinde Serie A, B ve C’de 409 maça çıkarken 100’ün üzerinde gole imza attı.

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