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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

Çeviri:

Foggia, hücum için iki "büyük" isme göz dikti

Foggia

Serie C Grup C’de Foggia harekete geçti ve son olarak Reims Sainte-Anne deneyimi yaşayan 2004 doğumlu savunmacı Parisy’nin transferini resmileştirdi. Oyuncu, San Gregorio Magno kampı sırasında deneme sürecine katılan isimler arasındaydı. Kulüp ayrıca Andrea Gallo ile de anlaşmaya vardı; oyuncu, 30 Haziran 2027’ye kadar Foggia’ya bağlanacak.


Hücum hattında ise Foggia, farklı profiller üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Takip edilen isimler arasında Benevento’dan Jacopo Manconi ve Ravenna’dan Pierluca Luciani yer alıyor; bu oyuncular için Foggia’nın ilgisine dair geri dönüşler bulunuyor.

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