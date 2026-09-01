Foggia'dan hücuma Ravasio hamlesi

Yaz transfer döneminin bitimine yalnızca birkaç saat kala Foggia, Milano’daki kırmızı-siyahlı kulüp heyetinin sonuçlandırmayı hedeflediği isimlerden ikisini kadrosuna kattı: Mario Ravasio transferi tamamlandı. 1998 doğumlu santrfor, Arezzo’dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak geldi. Ayrıca 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Federico Zuccon da Atalanta U23’ten bonservisiyle transfer edildi.





Kategori için kaliteli iki profil, Gaetano Auteri’nin elindeki grubu daha da güçlendiriyor. Ravasio, Foggia’nın hücum hattı için uzun süredir bir numaralı hedefiydi ve Sicilyalı teknik adamın özellikle istediği, tercih listesine aldığı isimdi. Zuccon ise orta sahada düzen sağlayan, hem iç orta saha hem de ön libero olarak görev yapabilen bir oyuncu. Noè Clergè dosyasına gelince. 22 yaşındaki Fransız oyuncu, hücum kanadı ve ikinci forvet olarak, takımı tamamlayacak 23 kişilik kadroya dahil edilebilir.