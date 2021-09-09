Oyun

FM 2022'deki potansiyel 'wonderkid' listesinde beş Türk

Goal Türkiye
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Serinin yeni oyunuyla ilgili ortaya çıkan bilgiler FM tutkunlarının heyecanını şimdiden doruğa çıkardı.

Dünyanın en popüler menajerlik serisi Football Manager, kısa süre sonra yeni oyunuyla karşımızda olacak. FM 2022'nin 9 Kasım 2021'de oyun tutkunlarıyla buluşması bekleniyor.

Yeni oyunda yer alan özelliklerle ilgili bilgilerin paylaşılacağı resmi tanıtım henüz gerçekleşmedi, ancak FM meraklılarının ilgisini çekecek bazı veriler internette çoktan paylaşıldı bile.

FM tutkunlarının içindeki kaşifi uyandırmasıyla meşhur olan genç yetenekler, oyun jargonunda 'wonderkid' olarak adlandırılıyor. Kimi oyuncular bu yetenekleri oyunun doğal akışı içinde keşfetmeyi tercih ederken, kimisi de internette yayınlanan listelere başvuruyor.

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Bir futbolcunun 'wonderkid' statüsü alıp almayacağı, oyunun veritabanında yer alan 'potansiyel yetenek' puanıyla belirleniyor. Oyun içinde görülemeyen bu gizli değer, gerekli yeteneğe sahip oyuncuların doğru antrenmanla 21 yaşına geldiğinde 'wonderkid' olmasını sağlıyor.

Fmscout'un hazırladığı liste, FM 2022'de 'wonderkid' olma potansiyeline sahip oyuncuları içinde barındırıyor. Listede Türk vatandaşlığına sahip beş isim var: Eyüp Aydın (Bayern Münih), Arda Güler (Fenerbahçe), Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Avtandil Duishoev (Beşiktaş) ve Beknaz Almazbekov (Galatasaray).

Bu özel listede kendine yer bulan beşliden Bora Aydınlık'ı, Goal Türkiye'deki NxGn profiline göz atarak daha yakından tanıyabilirsiniz.

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İşte FM 2022'deki potansiyel 'wonderkid' listesinde yer alan tüm oyuncular:

Kaleci (10)

 Michal Lukac (15) Dunjaska Streda
 Roy Steur (16) Bayer Leverkusen
 Robin Risser (16) RC Strasbourg
 Lazar Kalicanin (17) FK Cukaricki
 Marcel Mendes-Dudzinski (16) SL Benfica
 Aáron Alonso (16) FC Barcelona
 Gabriel Slonina (17) Chicago Fire
 Emmanuel Ochoa (16) San Jose Earthquakes
 Claudio Turi (16) Napoli
 Nguyen Canh Tiep (18) SLNA

Defans (32)

 Alfie Dorrington (16) Tottenham
 Ferrán Ruiz (18) R. Madrid
 Edgar Pujol (17) R. Madrid
 Yusi (15) R. Madrid
 Alejandro Jimenez (15) R. Madrid
 Marlon Junior (16) Sporting CP
 Fabio Chiarodia (16) Werder Bremen
 Oualid Agougil (16) Ajax
 Anicet Grieco (16) Inter
 Álvaro Arquellada (16) Sevilla
 Louis Kolbe (17) Eintracht Frankfurt
 Isaac Mabaya (16) Liverpool
 Mario Pejazic (16) RB Salzburg
 Tevaitini Teumere (18) Toulouse
 Pedro Mula (16) Atletico Madrid
 Mario Camero (17) R. Madrid
 Ary Eduardo (17) Gremio
 Rainey Breinburg (16) Feyenoord
 Sofiane Et-Taibi (17) KRC Genk
 Georgiy Tunguliyadi (16) Lokomotiv Moscow
 Mike Eberhart (16) Bayern Munich
 Ángel Martínez (15) Seattle Sounders
 El Chadaille Bitshiabu (16) PSG
 Eyüp Aydın (17) Bayern Munich
 Yarek Gasiorowski (15) Valencia
 Brandon Bryan-Waugh (16) Tottenham
 Ethan Ennis (16) Man Utd
 Emmanuel Van de Blaak (16) PSV
 Alvaro Henry (16) Ajax
 Zikri Khalili (19) Selangor
 Jakkapong Sanmahung (18) Chonburi
 Alexandro Felix Kamuru (16) Barito Putera

Orta saha (68)

 Silvano Vos (16) Ajax
 Mike Kleijn (16) Feyenoord
 Matheus França (17) Flamengo
 Néstor Lucas (18) R. Madrid
 Arda Güler (16) Fenerbahce
 Yadali Bayo (16) Le Havre
 Dylan Reid (16) St. Mirren
 Aaron Ciammaglichella (16) Torino
 Dario Essugo (16) Sporting CP
 Beñat Gerenabarrena (18) CD Basconia
 Sidney Raebiger (16) RB Leipzig
 Alexandru Vlas (18) FC Petrocub
 Ethan Mbappé (14) PSG
 Abdoulaye Kamara (16) Borussia Dortmund
 Luca di Maggio (16) Inter
 Will Reilly (18) Atlanta United
 Vasco Walz (16) Borussia Dortmund
 Ilya Rozhkov (16) Rubin Kazan
 Luka Romero (16) Lazio
 Fletcher Hubbard (15) West Ham
 Leo Castledine (16) Chelsea
 Francis Jacobs (16) Orange County
 André Oliveira (15) FC Porto
 Oliwier Wojciechowski (16) Jagiellonia Bialystok
 Luka Islic (18) NK Lokomotiva Zagreb
 Kacper Urbanski (16) Bologna
 Kevin Leone (16) Sampdoria
 Antoni Milambo (16) Feyenoord
 Laurin Ulrich (16) VfB Stuttgart
 Pietro Tomaselli (16) Free agent
 Tom Bischof (16) Hoffenheim
 Cristo Munoz (16) FC Barcelona
 Issahaku Abdul Fatawu (17) Steadfast
 Julen Jon Guerrero (17) R. Madrid
 Riccardo Pagano (16) AS Roma
 Adam Arvelo (16) R. Madrid
 Álex Alcalá (15) LA Galaxy II
 Ilya Ivanov (16) Rubin Kazan
 Sergey Pinyaev (16) KS Samara
 Kaide Gordon (16) Liverpool
 Nichita Holodov (18) Sheriff Tiraspol
 David Kalokoh (16) Ajax
 Mathis Servais (16) Club Brugge
 Dashmir Elezi (16) Shkendija
 Ângelo Gabriel (16) Santos
 Gonzalo Sosa (16) Racing
 Juho Talvitie (16) Lommel SK
 Amourrichio Van Axel Dongen (16) Ajax
 Stanis Idumbo Muzambo (16) Ajax
 Jaden Slory (16) Feyenoord
 Fedor Solovey (18) AC Boulogne-Billancourt
 Rayane Bounida (15) RSC Anderlecht
 Vasco Teixeira (16) SL Benfica
 Malick Fofana (16) KAA Gent
 Roony Bardghji (15) FC Kobenhavn
 Bora Aydınlık (16) Fenerbahce
 Arthur Wenderroscky (16) Fluminense
 Yacine Titraoui (17) Paradou
 Rio Kyerematen (16) Tottenham
 Gabriel Misehouy (16) Ajax
 Adama Coulibaly (16) Western Springs
 Isaac Babadi (16) PSV
 Ronaldo Kwateh (16) Madura Utd
 Supriadi (19) Persebaya
 Marselino Ferdinan (16) Persebaya
 Nguyen Van Bach (18) SLNA
 Arif Aiman (19) Johor DT
 Sang-bin Jeong (19) Suwon Bluewings

Forvet (36)

 Austin Brummett (17) RB New York
 Livan Burcu (16) Free agent
 Shaqueel van Persie (14) Feyenoord
 Avtandil Duishoev (16) Besiktas
 Zion Atta (16) Crystal Palace
 Ricardo Wagner (16) Bayern Munich
 Badredine Bouanani (16) LOSC Lille
 Kieran Petrie (16) Swansea
 Momodou Jaiteh (16) Basel
 Ville Vuorinen (16) HJK
 Mario Stroeykens (16) Anderlecht
 Berzan Polat (16) FC Luzern
 Arijon Ibrahimovic (15) Bayern Munich
 João Mendes (16) Cruzeiro (Ronaldinho's son)
 Daniel Ogwuru (16) Man City
 Julian Rijkhoff (16) Dortmund
 Bryan Casas (16) Club Necaxa
 Nicolás Siri (17) Montevideo
 Bruno Melnis (17) Torino
 Abraham Nobrega (17) R. Madrid
 Keke Topp (17) Schalke 04
 Pece (17) R. Madrid
 Semin Kojic (16) Schalke 04
 Diego Talaverón (19) Sevilla
 Iker Gil (16) R. Madrid
 Evan Ferguson (16) Brighton
 Beknaz Almazbekov (16) Galatasaray
 Alireza Monazami (18) Aluminium Arak
 Oliwier Sławiński (16) Lubin
 Dragan Stojisavljević (17) FK Vozdovac
 Jamie Donley (16) Tottenham
 Yoram Boerhout (16) Ajax
 Warakorn Thongbai (19) Nongbua Pitchaya
 La Min Htwe (18)
 Sieng Chanthea (18) Boeung Ket
 Suphanat Mueanta (18) Buriram Utd

 

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