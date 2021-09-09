FM 2022'deki potansiyel 'wonderkid' listesinde beş Türk

Serinin yeni oyunuyla ilgili ortaya çıkan bilgiler FM tutkunlarının heyecanını şimdiden doruğa çıkardı.

Dünyanın en popüler menajerlik serisi Football Manager, kısa süre sonra yeni oyunuyla karşımızda olacak. FM 2022'nin 9 Kasım 2021'de oyun tutkunlarıyla buluşması bekleniyor.

Yeni oyunda yer alan özelliklerle ilgili bilgilerin paylaşılacağı resmi tanıtım henüz gerçekleşmedi, ancak FM meraklılarının ilgisini çekecek bazı veriler internette çoktan paylaşıldı bile.

FM tutkunlarının içindeki kaşifi uyandırmasıyla meşhur olan genç yetenekler, oyun jargonunda 'wonderkid' olarak adlandırılıyor. Kimi oyuncular bu yetenekleri oyunun doğal akışı içinde keşfetmeyi tercih ederken, kimisi de internette yayınlanan listelere başvuruyor.

Bir futbolcunun 'wonderkid' statüsü alıp almayacağı, oyunun veritabanında yer alan 'potansiyel yetenek' puanıyla belirleniyor. Oyun içinde görülemeyen bu gizli değer, gerekli yeteneğe sahip oyuncuların doğru antrenmanla 21 yaşına geldiğinde 'wonderkid' olmasını sağlıyor.

Fmscout'un hazırladığı liste, FM 2022'de 'wonderkid' olma potansiyeline sahip oyuncuları içinde barındırıyor. Listede Türk vatandaşlığına sahip beş isim var: Eyüp Aydın (Bayern Münih), Arda Güler (Fenerbahçe), Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Avtandil Duishoev (Beşiktaş) ve Beknaz Almazbekov (Galatasaray).

Bu özel listede kendine yer bulan beşliden Bora Aydınlık'ı, Goal Türkiye'deki NxGn profiline göz atarak daha yakından tanıyabilirsiniz.



Michael Laudrup’un yeniden ortaya çıkışı: Bora Aydınlık

İşte FM 2022'deki potansiyel 'wonderkid' listesinde yer alan tüm oyuncular:

Kaleci (10)

Michal Lukac (15) Dunjaska Streda

Roy Steur (16) Bayer Leverkusen

Robin Risser (16) RC Strasbourg

Lazar Kalicanin (17) FK Cukaricki

Marcel Mendes-Dudzinski (16) SL Benfica

Aáron Alonso (16) FC Barcelona

Gabriel Slonina (17) Chicago Fire

Emmanuel Ochoa (16) San Jose Earthquakes

Claudio Turi (16) Napoli

Nguyen Canh Tiep (18) SLNA

Defans (32)

Alfie Dorrington (16) Tottenham

Ferrán Ruiz (18) R. Madrid

Edgar Pujol (17) R. Madrid

Yusi (15) R. Madrid

Alejandro Jimenez (15) R. Madrid

Marlon Junior (16) Sporting CP

Fabio Chiarodia (16) Werder Bremen

Oualid Agougil (16) Ajax

Anicet Grieco (16) Inter

Álvaro Arquellada (16) Sevilla

Louis Kolbe (17) Eintracht Frankfurt

Isaac Mabaya (16) Liverpool

Mario Pejazic (16) RB Salzburg

Tevaitini Teumere (18) Toulouse

Pedro Mula (16) Atletico Madrid

Mario Camero (17) R. Madrid

Ary Eduardo (17) Gremio

Rainey Breinburg (16) Feyenoord

Sofiane Et-Taibi (17) KRC Genk

Georgiy Tunguliyadi (16) Lokomotiv Moscow

Mike Eberhart (16) Bayern Munich

Ángel Martínez (15) Seattle Sounders

El Chadaille Bitshiabu (16) PSG

Eyüp Aydın (17) Bayern Munich

Yarek Gasiorowski (15) Valencia

Brandon Bryan-Waugh (16) Tottenham

Ethan Ennis (16) Man Utd

Emmanuel Van de Blaak (16) PSV

Alvaro Henry (16) Ajax

Zikri Khalili (19) Selangor

Jakkapong Sanmahung (18) Chonburi

Alexandro Felix Kamuru (16) Barito Putera

Orta saha (68)

Silvano Vos (16) Ajax

Mike Kleijn (16) Feyenoord

Matheus França (17) Flamengo

Néstor Lucas (18) R. Madrid

Arda Güler (16) Fenerbahce

Yadali Bayo (16) Le Havre

Dylan Reid (16) St. Mirren

Aaron Ciammaglichella (16) Torino

Dario Essugo (16) Sporting CP

Beñat Gerenabarrena (18) CD Basconia

Sidney Raebiger (16) RB Leipzig

Alexandru Vlas (18) FC Petrocub

Ethan Mbappé (14) PSG

Abdoulaye Kamara (16) Borussia Dortmund

Luca di Maggio (16) Inter

Will Reilly (18) Atlanta United

Vasco Walz (16) Borussia Dortmund

Ilya Rozhkov (16) Rubin Kazan

Luka Romero (16) Lazio

Fletcher Hubbard (15) West Ham

Leo Castledine (16) Chelsea

Francis Jacobs (16) Orange County

André Oliveira (15) FC Porto

Oliwier Wojciechowski (16) Jagiellonia Bialystok

Luka Islic (18) NK Lokomotiva Zagreb

Kacper Urbanski (16) Bologna

Kevin Leone (16) Sampdoria

Antoni Milambo (16) Feyenoord

Laurin Ulrich (16) VfB Stuttgart

Pietro Tomaselli (16) Free agent

Tom Bischof (16) Hoffenheim

Cristo Munoz (16) FC Barcelona

Issahaku Abdul Fatawu (17) Steadfast

Julen Jon Guerrero (17) R. Madrid

Riccardo Pagano (16) AS Roma

Adam Arvelo (16) R. Madrid

Álex Alcalá (15) LA Galaxy II

Ilya Ivanov (16) Rubin Kazan

Sergey Pinyaev (16) KS Samara

Kaide Gordon (16) Liverpool

Nichita Holodov (18) Sheriff Tiraspol

David Kalokoh (16) Ajax

Mathis Servais (16) Club Brugge

Dashmir Elezi (16) Shkendija

Ângelo Gabriel (16) Santos

Gonzalo Sosa (16) Racing

Juho Talvitie (16) Lommel SK

Amourrichio Van Axel Dongen (16) Ajax

Stanis Idumbo Muzambo (16) Ajax

Jaden Slory (16) Feyenoord

Fedor Solovey (18) AC Boulogne-Billancourt

Rayane Bounida (15) RSC Anderlecht

Vasco Teixeira (16) SL Benfica

Malick Fofana (16) KAA Gent

Roony Bardghji (15) FC Kobenhavn

Bora Aydınlık (16) Fenerbahce

Arthur Wenderroscky (16) Fluminense

Yacine Titraoui (17) Paradou

Rio Kyerematen (16) Tottenham

Gabriel Misehouy (16) Ajax

Adama Coulibaly (16) Western Springs

Isaac Babadi (16) PSV

Ronaldo Kwateh (16) Madura Utd

Supriadi (19) Persebaya

Marselino Ferdinan (16) Persebaya

Nguyen Van Bach (18) SLNA

Arif Aiman (19) Johor DT

Sang-bin Jeong (19) Suwon Bluewings

Forvet (36)

Austin Brummett (17) RB New York

Livan Burcu (16) Free agent

Shaqueel van Persie (14) Feyenoord

Avtandil Duishoev (16) Besiktas

Zion Atta (16) Crystal Palace

Ricardo Wagner (16) Bayern Munich

Badredine Bouanani (16) LOSC Lille

Kieran Petrie (16) Swansea

Momodou Jaiteh (16) Basel

Ville Vuorinen (16) HJK

Mario Stroeykens (16) Anderlecht

Berzan Polat (16) FC Luzern

Arijon Ibrahimovic (15) Bayern Munich

João Mendes (16) Cruzeiro (Ronaldinho's son)

Daniel Ogwuru (16) Man City

Julian Rijkhoff (16) Dortmund

Bryan Casas (16) Club Necaxa

Nicolás Siri (17) Montevideo

Bruno Melnis (17) Torino

Abraham Nobrega (17) R. Madrid

Keke Topp (17) Schalke 04

Pece (17) R. Madrid

Semin Kojic (16) Schalke 04

Diego Talaverón (19) Sevilla

Iker Gil (16) R. Madrid

Evan Ferguson (16) Brighton

Beknaz Almazbekov (16) Galatasaray

Alireza Monazami (18) Aluminium Arak

Oliwier Sławiński (16) Lubin

Dragan Stojisavljević (17) FK Vozdovac

Jamie Donley (16) Tottenham

Yoram Boerhout (16) Ajax

Warakorn Thongbai (19) Nongbua Pitchaya

La Min Htwe (18)

Sieng Chanthea (18) Boeung Ket

Suphanat Mueanta (18) Buriram Utd

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