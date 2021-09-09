FM 2022'deki potansiyel 'wonderkid' listesinde beş Türk
Dünyanın en popüler menajerlik serisi Football Manager, kısa süre sonra yeni oyunuyla karşımızda olacak. FM 2022'nin 9 Kasım 2021'de oyun tutkunlarıyla buluşması bekleniyor.
Yeni oyunda yer alan özelliklerle ilgili bilgilerin paylaşılacağı resmi tanıtım henüz gerçekleşmedi, ancak FM meraklılarının ilgisini çekecek bazı veriler internette çoktan paylaşıldı bile.
FM tutkunlarının içindeki kaşifi uyandırmasıyla meşhur olan genç yetenekler, oyun jargonunda 'wonderkid' olarak adlandırılıyor. Kimi oyuncular bu yetenekleri oyunun doğal akışı içinde keşfetmeyi tercih ederken, kimisi de internette yayınlanan listelere başvuruyor.
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Bir futbolcunun 'wonderkid' statüsü alıp almayacağı, oyunun veritabanında yer alan 'potansiyel yetenek' puanıyla belirleniyor. Oyun içinde görülemeyen bu gizli değer, gerekli yeteneğe sahip oyuncuların doğru antrenmanla 21 yaşına geldiğinde 'wonderkid' olmasını sağlıyor.
Fmscout'un hazırladığı liste, FM 2022'de 'wonderkid' olma potansiyeline sahip oyuncuları içinde barındırıyor. Listede Türk vatandaşlığına sahip beş isim var: Eyüp Aydın (Bayern Münih), Arda Güler (Fenerbahçe), Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Avtandil Duishoev (Beşiktaş) ve Beknaz Almazbekov (Galatasaray).
Bu özel listede kendine yer bulan beşliden Bora Aydınlık'ı, Goal Türkiye'deki NxGn profiline göz atarak daha yakından tanıyabilirsiniz.
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İşte FM 2022'deki potansiyel 'wonderkid' listesinde yer alan tüm oyuncular:
Kaleci (10)
Michal Lukac (15) Dunjaska Streda
Roy Steur (16) Bayer Leverkusen
Robin Risser (16) RC Strasbourg
Lazar Kalicanin (17) FK Cukaricki
Marcel Mendes-Dudzinski (16) SL Benfica
Aáron Alonso (16) FC Barcelona
Gabriel Slonina (17) Chicago Fire
Emmanuel Ochoa (16) San Jose Earthquakes
Claudio Turi (16) Napoli
Nguyen Canh Tiep (18) SLNA
Defans (32)
Alfie Dorrington (16) Tottenham
Ferrán Ruiz (18) R. Madrid
Edgar Pujol (17) R. Madrid
Yusi (15) R. Madrid
Alejandro Jimenez (15) R. Madrid
Marlon Junior (16) Sporting CP
Fabio Chiarodia (16) Werder Bremen
Oualid Agougil (16) Ajax
Anicet Grieco (16) Inter
Álvaro Arquellada (16) Sevilla
Louis Kolbe (17) Eintracht Frankfurt
Isaac Mabaya (16) Liverpool
Mario Pejazic (16) RB Salzburg
Tevaitini Teumere (18) Toulouse
Pedro Mula (16) Atletico Madrid
Mario Camero (17) R. Madrid
Ary Eduardo (17) Gremio
Rainey Breinburg (16) Feyenoord
Sofiane Et-Taibi (17) KRC Genk
Georgiy Tunguliyadi (16) Lokomotiv Moscow
Mike Eberhart (16) Bayern Munich
Ángel Martínez (15) Seattle Sounders
El Chadaille Bitshiabu (16) PSG
Eyüp Aydın (17) Bayern Munich
Yarek Gasiorowski (15) Valencia
Brandon Bryan-Waugh (16) Tottenham
Ethan Ennis (16) Man Utd
Emmanuel Van de Blaak (16) PSV
Alvaro Henry (16) Ajax
Zikri Khalili (19) Selangor
Jakkapong Sanmahung (18) Chonburi
Alexandro Felix Kamuru (16) Barito Putera
Orta saha (68)
Silvano Vos (16) Ajax
Mike Kleijn (16) Feyenoord
Matheus França (17) Flamengo
Néstor Lucas (18) R. Madrid
Arda Güler (16) Fenerbahce
Yadali Bayo (16) Le Havre
Dylan Reid (16) St. Mirren
Aaron Ciammaglichella (16) Torino
Dario Essugo (16) Sporting CP
Beñat Gerenabarrena (18) CD Basconia
Sidney Raebiger (16) RB Leipzig
Alexandru Vlas (18) FC Petrocub
Ethan Mbappé (14) PSG
Abdoulaye Kamara (16) Borussia Dortmund
Luca di Maggio (16) Inter
Will Reilly (18) Atlanta United
Vasco Walz (16) Borussia Dortmund
Ilya Rozhkov (16) Rubin Kazan
Luka Romero (16) Lazio
Fletcher Hubbard (15) West Ham
Leo Castledine (16) Chelsea
Francis Jacobs (16) Orange County
André Oliveira (15) FC Porto
Oliwier Wojciechowski (16) Jagiellonia Bialystok
Luka Islic (18) NK Lokomotiva Zagreb
Kacper Urbanski (16) Bologna
Kevin Leone (16) Sampdoria
Antoni Milambo (16) Feyenoord
Laurin Ulrich (16) VfB Stuttgart
Pietro Tomaselli (16) Free agent
Tom Bischof (16) Hoffenheim
Cristo Munoz (16) FC Barcelona
Issahaku Abdul Fatawu (17) Steadfast
Julen Jon Guerrero (17) R. Madrid
Riccardo Pagano (16) AS Roma
Adam Arvelo (16) R. Madrid
Álex Alcalá (15) LA Galaxy II
Ilya Ivanov (16) Rubin Kazan
Sergey Pinyaev (16) KS Samara
Kaide Gordon (16) Liverpool
Nichita Holodov (18) Sheriff Tiraspol
David Kalokoh (16) Ajax
Mathis Servais (16) Club Brugge
Dashmir Elezi (16) Shkendija
Ângelo Gabriel (16) Santos
Gonzalo Sosa (16) Racing
Juho Talvitie (16) Lommel SK
Amourrichio Van Axel Dongen (16) Ajax
Stanis Idumbo Muzambo (16) Ajax
Jaden Slory (16) Feyenoord
Fedor Solovey (18) AC Boulogne-Billancourt
Rayane Bounida (15) RSC Anderlecht
Vasco Teixeira (16) SL Benfica
Malick Fofana (16) KAA Gent
Roony Bardghji (15) FC Kobenhavn
Bora Aydınlık (16) Fenerbahce
Arthur Wenderroscky (16) Fluminense
Yacine Titraoui (17) Paradou
Rio Kyerematen (16) Tottenham
Gabriel Misehouy (16) Ajax
Adama Coulibaly (16) Western Springs
Isaac Babadi (16) PSV
Ronaldo Kwateh (16) Madura Utd
Supriadi (19) Persebaya
Marselino Ferdinan (16) Persebaya
Nguyen Van Bach (18) SLNA
Arif Aiman (19) Johor DT
Sang-bin Jeong (19) Suwon Bluewings
Forvet (36)
Austin Brummett (17) RB New York
Livan Burcu (16) Free agent
Shaqueel van Persie (14) Feyenoord
Avtandil Duishoev (16) Besiktas
Zion Atta (16) Crystal Palace
Ricardo Wagner (16) Bayern Munich
Badredine Bouanani (16) LOSC Lille
Kieran Petrie (16) Swansea
Momodou Jaiteh (16) Basel
Ville Vuorinen (16) HJK
Mario Stroeykens (16) Anderlecht
Berzan Polat (16) FC Luzern
Arijon Ibrahimovic (15) Bayern Munich
João Mendes (16) Cruzeiro (Ronaldinho's son)
Daniel Ogwuru (16) Man City
Julian Rijkhoff (16) Dortmund
Bryan Casas (16) Club Necaxa
Nicolás Siri (17) Montevideo
Bruno Melnis (17) Torino
Abraham Nobrega (17) R. Madrid
Keke Topp (17) Schalke 04
Pece (17) R. Madrid
Semin Kojic (16) Schalke 04
Diego Talaverón (19) Sevilla
Iker Gil (16) R. Madrid
Evan Ferguson (16) Brighton
Beknaz Almazbekov (16) Galatasaray
Alireza Monazami (18) Aluminium Arak
Oliwier Sławiński (16) Lubin
Dragan Stojisavljević (17) FK Vozdovac
Jamie Donley (16) Tottenham
Yoram Boerhout (16) Ajax
Warakorn Thongbai (19) Nongbua Pitchaya
La Min Htwe (18)
Sieng Chanthea (18) Boeung Ket
Suphanat Mueanta (18) Buriram Utd
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