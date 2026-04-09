Florentino Pérez, "Real Madrid'in katili"nin peşinde

Avrupa'nın en yetenekli oyuncuları için yaşanan kıyasıya rekabetin ortasında, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, önümüzdeki yaz transfer piyasasının en çok ilgi çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Bayern Münih'in en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen genç Fransız kanat oyuncusu, Avrupa'nın dev kulüplerinin başlıca hedeflerinden biri haline geldi.

Basında çıkan haberlere göre, Real Madrid yönetimi önümüzdeki yaz transfer döneminde Olise'yi kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırmaya hazırlanıyor.

Bu ilgi, oyuncunun Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında gösterdiği çarpıcı performanstan sonra geldi. Olayse, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesinde önemli bir rol oynadı ve Harry Kane'in attığı ikinci golün asistini yaptı.

Ünlü Alman gazeteci Christian Falk'a göre, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Olise'nin performansından çok etkilenmiş ve bu yaz onu kadrosuna katmak için güçlü bir hamle yapmayı planlıyor.

Falc, Real Madrid'in 160 ila 165 milyon euro arasında bir teklif sunmayı düşündüğünü, ancak Bayern Münih'i oyuncuyu bırakmaya ikna etmenin zor olacağını belirtti.

Öte yandan, Bayern Münih tutumunda kararlı görünüyor. Falk, Alman kulübünün 200 milyon avroya varan bir teklif alsa bile Fransız kanat oyuncusunu satmayı kabul etmeyeceğini ve ne kadar cazip olursa olsun herhangi bir teklifi görüşmek yerine onu kadroda tutmayı ve sözleşmesini yenilemeyi tercih ettiğini vurguladı.

Bu açıklama, İngiliz kulübü Liverpool'un oyuncuyu kadrosuna katmak için 170 milyon avroyu aşan dev bir teklifte bulunduğu yönündeki söylentilere rağmen geldi.

24 yaşındaki Olise, teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih kadrosunda en etkili oyunculardan biri olarak görülüyor.

Bu sezon tüm turnuvalarda 16 gol attı ve 24 asist yaptı, bu da onun büyük gelişimini yansıtıyor ve onu Real Madrid ve Liverpool gibi büyük kulüpler için mantıklı bir hedef haline getiriyor.