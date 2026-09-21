Florentino Perez, Madrid derbisinde sinirlerine hakim olamadı: Peki ne oldu?

Real Madrid dün, pazar günü zor bir gün geçirdi. Kraliyet ekibi Atletico Madrid karşısında (2-1) mağlup oldu ve artık sıralamada Barcelona'nın altı puan gerisinde bulunuyor.

Real Madrid hakem kararına şiddetle itiraz etti; kulüp başkanı Florentino Perez de eleştirilerden nasibini aldı.

Gazeteci Juanma Castano, Real Madrid başkanının, başkanlık seçimlerindeki eski rakibi Enrique Riquelme'nin Madrid derbisine davet edildiğini öğrenince öfkeden köpürdüğünü ortaya koydu.

Şunları söyledi Cadena Cope radyosu aracılığıyla: "Tribünlerde bir gerginlik yaşandı. Maç öncesinde, Florentino Perez'in Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo ile çok iyi bir ilişkisi olduğu için kulüp yöneticileri arasında bir öğle yemeği vardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından biri Florentino'ya, 'Enrique Riquelme'nin başkanlık locasına davet edildiğini öğrendik. VIP locası değil, başkanlık locası' dedi."

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Şunları ekledi: "Florentino son derece öfkelendi ve ayrılacağını söyledi. Oradakiler onu sakinleştirdi, Florentino maçı izlemek için kaldı ancak son derece öfkeliydi."

Şöyle bitirdi: "Florentino'nun bu davranışı Riquelme'nin şansını artırıyor. Her geçen gün, gelecekte Real Madrid'in başkanı olma şansını yükseltiyor."