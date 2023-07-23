Real Madrid'in 1 numaralı transfer gündeminde olan Mbappe hakkında başkandan ilk açıklama geldi.

NE OLDU? Fransız golcünün sezon öncesi Asya kampı için Paris Saint-Germain kadrosuna alınmaması, kulüpten ayrılacağı yönündeki spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Real Madrid uzun süredir 24 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalama yarışına liderlik ediyor ve bu hafta sonu bir kez daha Perez'e bu konudaki duruşu soruldu.

NE SÖYLEDİLER: İspanya seçimleri için oy kullanmaya giderken kulübün Mbappe'ye olan ilgisinden rahatsız olan Perez, LaSexta'ya şunları söyledi: "Ben her zaman sakinim."

Buruk bir gülümsemeyle ekledi: "Bugün seçim yapıyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz, İspanyollar için çok önemli bir konu."

BÜYÜK RESİM: Mbappe, PSG sözleşmesinin son yılına girdi ve kulübe sözleşmesini 12 ay daha uzatmayacağını söyledi.

Ancak Fransız devinin, Mbappe'nin gelecek yaz ücretsiz olarak ayrılmasına izin vermeye niyeti yok ve Fransız yıldızın ya sözleşmesini uzatmasını istiyor ya da takımdan derhal ayrılmasını...

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız yıldız, PSG sezon öncesi turunda yokken geleceğiyle ilgili haberleri bekleyecek ve şimdilik bu konu, belirsizliğini koruyor.