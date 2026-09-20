Barcelona'nın yıldızı Andreas Christensen, dün cumartesi La Liga'nın yedinci haftasında oynanan Sevilla maçında sol uyluk dörtbaşlı kasında sakatlık yaşadı.

Christensen, bu yaz sözleşmesini iki sezonluğuna yenilemesinin ardından bu sezon başından itibaren teknik direktörü Hansi Flick'in güvenini kazanmıştı.

Danimarkalı stoper, Barcelona'nın bu sezon oynadığı 8 resmi maçın 7'sinde toplam 492 dakika süre aldı; bunların 5'ine ilk 11'de başladı.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın Christensen'in sakatlığına ilişkin açıklamasında oyuncunun sahalardan uzak kalacağı sürenin belirtilmediğini, ancak tüm işaretlerin Danimarkalı savunmacının yaklaşık 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Andreas Christensen, uluslararası ara sırasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak 4 maç için Danimarka Milli Takımı kadrosunda yer alamayacak.

Danimarkalı savunmacı ayrıca Barcelona ile önemli maçları da kaçıracak; bunların arasında takımın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Paris Saint-Germain karşısında deplasmanda oynayacağı iki maçın yanı sıra İspanya Ligi'ndeki Real Betis ve Real Madrid maçları yer alıyor.

Christensen, geçtiğimiz sezon aralık ayı sonunda antrenmanlardan birinde sol dizinin ön çapraz bağında yırtık yaşamasının ardından Barcelona forması altında yalnızca 18 maç oynayabilmiş ve yaklaşık 5 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

Ancak bu, 2022 yazında Chelsea'den Barcelona'ya katılmasından bu yana yaşadığı tek sakatlık değildi.

İlk sezonunda ayak bileklerinden birinde ciddi bir burkulmanın yanı sıra bir kas sakatlığı yaşadı ve toplam sahalardan uzak kalma süresi 67 güne ulaştı.

2023-2024 sezonunu Aşil tendonundaki sorunlarla tamamladı; bu sorunlar sonraki sezonun büyük bölümünde de sürdü, hatta kulüp onun sakatlığından yararlanarak Dani Olmo'yu İspanya Ligi kadrosuna kaydettirdi.

Christensen ocak ayında geri döndü, ancak birkaç gün sonra kendisini 69 gün boyunca sahalardan uzak bırakan bir kas sakatlığı yaşadı ve o sezon yalnızca 6 maç oynayabildi. Bu sezon, Flick'in yönetiminde Barcelona yedek kulübesindeki ilk sezonuydu.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz