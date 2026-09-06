Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında bugün pazar günü Mestalla Stadı'nda ev sahibi Valencia ile yapacakları maçın zorluğuna dikkat çekti ve sıcaklık ile nem oranının yüksekliğine değindi.

Flick, karşılaşma öncesi basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hava çok sıcak, bu koşullarda öğleden sonra dörtte oynamak zor. Belki de en uygun saat değil ama karar alındı, bunu kabullenip oynamamız gerekiyor."

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Alman teknik adam, Rodri'nin Barcelona forması altında ilk kez, orta sahada Pedri'nin yanında ilk 11'de forma giymesi hakkında konuşarak şunları dedi: "Orta sahada büyük bir kalitemiz var, Marc Bernal geçtiğimiz maçlarda harika bir performans sundu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Rodri'nin şimdi maça ilk 11'de başlaması iyi bir şey, çünkü fiziksel hazırlığını geliştirmesi gerekiyor. Antrenmanlarda gördüklerime dayanarak, onun harika bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Pedri'nin yanında yer almasıyla üzerinde çalıştığımız şeyin nasıl işleyeceğini ve orta sahada birlikte neler sunabileceklerini görmek istiyorum."

Flick, beklenen karşılaşma hakkında ise şunları söyledi: "Zor bir maç olacak, özellikle bu koşullarda ve bu taraftar varlığında. Ancak biz her zamanki oyun tarzımızı sergilemek istiyoruz. Takımımızın kalitesini, nasıl oynamak istediğimizi biliyoruz ve bunu sahada göstermemiz gerekiyor."

Flick ayrıca, maça ilk 11'de başlayacak olan oyuncusu Lamine Yamal'ın durumuna ve 90 dakikanın tamamını oynayıp oynayamayacağına değinerek şunları söyledi: "Göreceğiz, 90 dakika ya da 60 dakika oynayabilir, bu maçın gidişatına bağlı, ancak kesinlikle hazır."

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