Barcelona teknik direktörü Hans Flick, takımının pazartesi günü "Spotify Camp Nou" stadyumunda üçüncü hafta kapsamında oynanan maçta Rayo Vallecano'yu (5-2) mağlup etmesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, bu galibiyetin takımın puan tablosunun zirvesinde kalmasını garantilediğini belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Flick, ilk yarı hakkında şunları söyledi: "İlk yarıda harika oynadık ve gol yedikten sonra iyi bir tepki verdik, ki bu yaşanabilecek bir şeydi."

Oyunun kontrolü konusunda Barcelona teknik direktörü şunları ifade etti: "Kendi sahamızda maçı daha iyi kontrol etmeli ve topa daha fazla sahip olmalıyız. İleri atılmak ve hücum etmek bizim ve bazı oyuncuların zihniyeti, ancak bazı zamanlarda oyunun ritmini yavaşlatmak gerekli oluyor."

Rodri'nin rolü hakkında Flick şunları söyledi: "O, bazı anlarda maçı kontrol etmek için burada bulunuyor ve gelişmesi gerekiyor çünkü sadece birkaç gündür bizimle. Daha fazla kontrol sağlamamız gerekiyor çünkü rakip son derece güçlü ve boşlukları değerlendirmede iyi olan pek çok oyuncuya sahip; ayrıca duran toplarda da özeller."

Gabriel Jesus'un katılımı hakkında Alman teknik direktör, oyuncuyu överek şunları söyledi: "Gabriel üst düzey bir forvet ve bize çok şey katabilir. Bir sakatlıktan geliyordu ve iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün öğleden sonra onunla konuştum ve şaşırmıştı. Tarzını ve oyun biçimini beğeniyorum, oyun tarzımıza uyuyor; bu harika bir transfer ve Deco'dan mükemmel bir iş."

Goller konusunda Flick şunları vurguladı: "En önemlisi üç puanı almaktı, sezona iyi başladık. Rayo Vallecano karşısında ilk yarıyı mükemmel oynadık ve ilk goldan sonra iyi bir tepki verdik. Bazı aşamalarda gelişmemiz gerekiyor; çünkü tarzımız topu geri kazanmayı gerektiriyor ve top bizde olduğunda toparlanmak daha kolay oluyor."

Transfer piyasası hakkında Blaugrana'nın teknik direktörü şu yorumu yaptı: "Başka hareketler olacak mı bilmiyorum, sanmıyorum, ama neler olacağını göreceğiz ve yeni bir şey yaşanmasını olası görmüyorum."

Raphinha'nın performansı hakkında Flick şunları söyledi: "Elbette ondan bu performansı bekliyordum, o dünya çapında bir oyuncu ve onu her zaman takımımda istiyorum; kaptanlık pazubandını takması onun için iyi bir şey. Bugün beni mutlu eden pek çok şey yaşandı; bazı oyuncular kısa süre önce geldi ve yüksek seviyeler sunuyorlar, ayrıca takımın ruhu son derece harika. Bazı durumlarda gelişmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız."

Lamine Yamal'a ilişkin teknik direktör beğenisini dile getirerek şunları söyledi: "Onun her zaman gelişmek istediğini düşünüyorum ve bunu yapabilir. Ondan çok memnunum, oyun biçimi son derece etkileyici ve olağanüstü seviyeler sunuyor."

Flick, Gordon hakkında da konuşarak şunları söyledi: "Çok hızlı ve topa iyi hâkim, bugün iki asist yaptı. Karim, Rafa ve Lamine ile birlikte oynaması bize büyük bir hız kazandırıyor ve sunduklarından son derece memnunum."



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