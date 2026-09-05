Barcelona teknik direktörü Hans Flick, Real Madrid'in dün Cuma günü, La Liga'nın dördüncü haftasında Real Betis karşısında aldığı yenilgiyi değerlendirdi.

Flick, İspanya Ligi'ndeki Valencia maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Real Madrid maçı, Valencia karşılaşması öncesinde bir uyarı mı? Dün geceki maçı izlediğinizde, Real'in iyi oynadığını ve büyük fırsatlar yakaladığını görüyorsunuz, ama futbol bu. Odağımızı kendimize ve oyun anlayışımıza vermeliyiz ve eminim ki yarınki maç bizim için zor olacak."

Flick, takım kaptanlarının seçilme yöntemine ilişkin ise şöyle konuştu: "Benim seçtiğim iki kaptanın ve soyunma odasının seçtiği diğer üç kaptanın olması önemliydi. Ben Raphinha ve Pedri'yi seçtim, diğerleri ise De Jong, Lamine ve Eric oldu."

Barcelona teknik direktörü, bu seçimde dayandığı kriterlere ilişkin şunları açıkladı: "Araujo ve Ter Stegen ayrıldı, Lamine ve Eric geldi, Frenkie'nin devam etmesi ise doğal bir durum. Beş kaptanın tamamını ben belirlemek istemiyorum, ama bu ikisini belirlemek istedim. Liderlik vasıflarına sahip iyi bir oyuncu grubumuzun olduğunu düşünüyorum ve bunun iyi bir yol olduğunu görüyorum, ancak konuşmamız gereken anlar da olacak."

Katalan takımının teknik direktörü, kadronun kalitesini geçen sezona kıyasla değerlendirirken ise şöyle dedi: "Söylediğim gibi, antrenmanlarda gördüklerim hoşuma gidiyor ve bu iyi bir şey; nasıl baskı yaptığımız, pas verdiğimiz ve mücadele ettiğimiz, her top çalışması (rondo) en üst seviyede geçiyor. Ama sonuçta önemli olan maçları kazanmak ve kupalar elde etmek; her hâlükârda kadronun kalitesi mükemmel."

İlk milli araya girmeden önce puan cetvelinde tam not alma ihtimaline dair Flick şu vurguyu yaptı: "Bunun için çalışacağız, çünkü kalitemiz ve ruhumuz var, iyi bir çalışma ortamı mevcut, herkes tamamen odaklanmış durumda ve bu yöndeki yolculuğumuzdan keyif alıyor."

Barcelona teknik direktörü, kulübün transfer harcamalarında rekor kırmasına ilişkin ise şunları açıkladı: "Kararları birlikte aldık ve bundan memnunum. Benim için kolay bir durum değil, çünkü La Masia'dan yüksek kaliteye sahip oyuncular var, ama belki de fazladan bir şeye ihtiyaç olduğuna karar verdik. Bu sezon büyük hedeflerimiz var, işler iyi görünüyor ve bunları başarabileceğimize %100 ikna olmuş durumdayız."



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