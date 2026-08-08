Barcelona'nın yıldızı Ronald Araujo'nun bir sezonluğuna kiralık olarak Liverpool'a transferi, İngiliz kulübünün Uruguaylı defans oyuncusunu kadrosuna katmak için Barça ile anlaşmaya varmasının ardından kesinleşti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin öğrendiğine göre, İngiliz kulübü kiralık dönem boyunca oyuncunun maaşının tamamını üstlenecek; Liverpool ise sezon sonunda Araujo'yu satın alma opsiyonunu elinde tutacak.

İki kulüp ve oyuncu, transfer konusunda Barcelona sportif direktörü Deco'nun onayını almasının ardından anlaşmaya vardı.

Araujo'nun menajerleri cuma öğleden sonra Barcelona'ya giderek, birkaç saat içinde tamamlanan hızlı bir anlaşmaya imza attı.

Ronald Araujo'nun Barcelona ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor; ancak oyuncu Katalan kulübünden tamamen ayrılmak istemiyor.

Defans oyuncusu, takımın yeni sezon hazırlık dönemi kapsamında Udinese ve Nottingham Forest ile üçlü hazırlık maçı oynamak üzere İtalya'ya gitmesinden önce bu sabah takım arkadaşlarıyla vedalaşacak.

Uruguaylı defans oyuncusu, hazırlık döneminden dönüşünün hemen ardından yapılması zaten planlanan samimi bir görüşmede Hansi Flick ile yaptığı sarsıcı konuşmanın ardından, Camp Nou'dan uzakta daha fazla oynama süresi aramaya karar verdi.

Teknik direktör, sportif direktörün mayıs ayında oyuncunun menajeriyle daha önce konuştuğu hususu ona teyit etti: Bu sezon için düşünülen fikir, Uruguaylı oyuncuyu savunma hattındaki aynı sıralamasında tutmak, ancak sınırlı bir süre sahada olması ve büyük ölçüde ikincil bir rol üstlenmesiydi.

Araujo bu senaryoyu kabul etti ve ayrılarak kendisine daha fazla fırsat sunacak alternatifler aramaya karar verdi. Premier Lig'in büyük kulüplerinden Liverpool, Ronald'ı yıllardır takip ediyordu ve bu kez onu kadrosuna katmayı başaracak.

Barcelona kaptanı, Premier Lig'deki kariyerinde yeni bir sayfa açmak için hafta sonu boyunca İngiltere'ye gidecek.