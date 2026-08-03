Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Preston North End'e karşı oynanacak hazırlık maçının iptal edilmesi nedeniyle programını değiştirmek zorunda kaldıktan sonra, İngiltere'deki hazırlık kampının son günlerini tamamladı.

"Sport" gazetesi, Flick'in Ronald Araujo, Raphinha ve Fermin Lopez üçlüsüne ilişkin 3 sevindirici haber aldığını aktardı.

Katalan ekibi, Preston maçı yerine takım içi bir antrenman maçı oynadı ve bu maçta Araujo, Raphinha ile Fermin Lopez forma giydi.

Antrenman maçı, Orta Avrupa saatiyle öğleden önce saat on ikiden önce başladı ve her biri 20 dakika süren üç bölüm halinde oynandı.

İlk takımda Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents, Marc Bernal, Casado, Oriol Guiu, Adjei, Ibrahima Toncara ve Alex Gonzalez yer aldı.

İkinci takım ise Iker Rodriguez, Hector Fort, Araujo, Kortiz, Bisker, Guille Fernandez, Brian Farinas, Fermin, Bardají, Toni Fernandez ve Raphinha'dan oluştu.

Araujo, Raphinha ve Fermin'in antrenman maçında normal şekilde sahaya çıkması, Hansi Flick için sevindirici bir haber niteliği taşıyor; zira üçlü rehabilitasyon programlarında ilerlemeyi sürdürüyor.

Ortada duran soru ise, Araujo ya da Raphinha'nın 8 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde düzenlenecek üçlü turnuvada oynamaya hazır olup olmayacakları, yoksa Fermin'de olduğu gibi sahaya dönüşlerinin bu ayın 19'unda Mısır ekibi Al Ahly'ye karşı oynanacak Joan Gamper Kupası maçına mı erteleneceği yönünde.

Basın mensuplarının takip etmesine izin verilen ilk 15 dakikalık bölümde maç 1-1 berabere sona erdi; karşılaşmanın gollerini Xavi Espart ve Fermin Lopez kaydetti. Sportif direktör Deco, Bojan Krkic ve Alejandro Echevarria ile birlikte antrenmanı yakından takip etti.

Diz sakatlığından iyileşmek için bireysel tedavi programını sürdüren Frenkie de Jong da hazır bulundu ve sahaya inerek takım arkadaşları arasında oynanan antrenman maçını takip etti.