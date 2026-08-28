Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick, takımın Spotify Camp Nou'daki ilk maçında Athletic Bilbao'yu yenmekten duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Bu galibiyet, Barça'ya La Liga'daki ilk iki maçında tam not kazandırdı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Flick, takımın çıkışından ve topladığı tam puandan tamamen memnun olduğunu vurgularken; oyuncuların performansı, transfer piyasasının geleceği ve önümüzdeki dönem için yapılan hazırlıklar hakkında geniş teknik açıklamalarda bulundu.

Gol sayısı ve hücum agresifliğine ilişkin olarak Barça teknik direktörü şunları söyledi: "Daha hücumcu bir tarzda oynama fikrine sahibiz. Büyük bir maç ortaya koyduk ve pek çok pozisyon üretdik, ancak sadece iki gol attık. Bazen daha sakin olmamız ve diğer arkadaşlarımızın lehine daha fazla oynamamız gerekiyor."

Oyuncu Xavi Espart'ın dikkat çeken performansına gelince, Flick onun seviyesini şu sözlerle övdü: "Ondan gördüklerimi çok takdir ediyorum ve sol tarafta da oynayabilme kabiliyeti beni şaşırtıyor. Her zaman odaklı ve taktiksel açıdan çok mükemmel. Son derece mutluyum, gerçekten mükemmel bir oyuncu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyundaki sakinliği ve maça çıkış şekli beni biraz şaşırttı, bu harika bir şey. Bu mevkiyi doldurmanın herhangi bir oyuncu için kolay olmadığını düşünüyorum ve o hem toplu hem topsuz büyük bir iş çıkardı. Teknik açıdan yüksek bir seviyede; bu yola devam etmesini diliyorum çünkü muazzam bir potansiyele sahip."

Takımın seviyesindeki gelişmeye dair Alman teknik direktör şunları belirtti: "En önemli tarafın, yaptığımız antrenmanlarda ve antrenman seanslarında sahip olduğumuz yüksek kalitede yattığını düşünüyorum, ki bu tam da ihtiyacımız olan şey. Gruplar hâlinde yaptığımız pas çalışmalarını ve küçük maçları uygulama şeklimiz çok mükemmel ve bunun yansımasını daha sonra resmi maçlarda görüyoruz; ancak hâlâ geliştirebileceğimiz durumlar var, özellikle top kaybettiğimizde."

Kıyaslama ve oyuncuların katkısına ilişkin olarak Flick şunları söyledi: "Benim için oyuncunun oynadığı mevki önemli değil; o, kulübe ve takıma tam bir bağlılık gösteriyor. Ayrıca taraftar da onunla harika bir etkileşim içinde. Aynı bağlılığı gösteren Eric ve Pedri gibi başka oyuncular da var ve ihtiyacımız olan tam olarak bu; kendilerini değil de başkalarını düşünen oyuncuların bulunması. Çünkü en önemlisi, alınan tüm kararlarda takımın bütünleşmesi."

Flick, Atletico Madrid'in Julian Alvarez konusunda Barcelona ile transfer döneminde masaya oturma tutumu hakkında yorum yapmayı reddederek şöyle dedi: "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, o bizim takımımızda bir oyuncu değil ve bu konuda yorum yapmak istemiyorum. İkinci maçta galibiyet elde ettik ve bundan mutluyum."

Julian Alvarez'i kadroya katma konusunda doğrudan sorulduğunda Barcelona teknik direktörü şöyle konuştu: "Onun hakkında konuşmak istemiyorum, ben bu işe dahil olmadım. Deco ve diğerleri bu işi yürütenler; ben ise kendi işimi yapıyor ve tamamen kendi alanıma odaklanıyorum."

Gerçek bir santrafora ne ölçüde ihtiyaç olduğuna dair Flick şunları söyledi: "Gerçek bir santrafor olsaydı maçı daha erken bitirir miydik bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Pozisyonlarımız oldu ve istediğim şekilde oynadık. İmkânlarımız var ve gelişmemiz gerekiyor, ama iyi savunma yapıyoruz. Bernie ve Pedri harika maçlar çıkarıyorlar ve belki bir sonraki maça başka bir dokuz numara santraforla girerim."

Kalesini gole kapatmaktaki başarıya gelince, Alman teknik direktör şunları söyledi: "Çok iyi savunma yapıyoruz ve bu, gol yemediğimiz ikinci maç. Bağlılığımızı ve iletişimimizi sürdürmemiz gerekiyor, ancak seviyemizden memnunum çünkü 6 puan topladık."



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