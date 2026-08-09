Flick: Bu oyuncu Barcelona'dan ayrıldığı için mutlu

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hans Flick, Barça'dan ayrılacak oyunculardan biriyle vedasının detaylarını açıkladı ve onu mutlu gördüğünü vurguladı. Flick bu açıklamaları, Katalan takımının İtalya'da düzenlenen Friuli Venezia Giulia Kupası'ndaki iki maçtaki performansını değerlendirirken yaptı.

Barcelona, Raphinha'nın uzatma dakikalarında penaltıdan kaydettiği golle Nottingham'ı yenmiş, ardından üçlü hazırlık turnuvasında Udinese'ye mağlup olmuştu. Alman teknik adam ise Blaugrana kalesindeki transfer piyasasının durumuna değindi.

Barcelona'nın teknik direktörü, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, bazı oyuncuların ayrılığı hakkında şunları söyledi: "Kolay olmayan kararlar almamız gerekiyordu, onlara tavsiyelerde bulundum. Mevcut durum bu ve tüm takımların değişiklik yapması gerekiyor; genç oyunculara yer açılmalı."

Alman teknik adam, Araujo'nun durumuna ilişkin şu yorumu yaptı: "O harika bir insan ve mükemmel bir oyuncu, ancak oyun tarzı benim istediğimden farklı. Güçlü ve hızlı... Bu üzücü bir durum. Zor oldu, çünkü onu istediğim gibi oynatamadım ve geçmişte yapılan hatalardan etkilendi. Birlikte konuştuk, bugün onu iyi ve mutlu bir halde gördüm, kendisine en iyisini diliyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Değişiklikler hayatta ve futbolda doğal bir şey. Etrafımızda çok fazla gürültü var, ancak ne istediğimizi biliyoruz, takımı geliştirmek istiyoruz ve sakiniz. Önümüzdeki hafta birçok oyuncu gelecek; sezonun bu hazırlık dönemi normal değil ve zaman kısıtlı."

Ferran Torres'in durumuyla ilgili olarak Flick şunları belirtti: "Oyuncuların tatillerine saygı duyuyorum ve hiçbir şey bilmiyorum, onunla konuşmadım, bugün üçlü turnuvaya odaklanmıştım."

Blaugrana'nın teknik direktörü, açıklamalarını Raphinha ve Fermin hakkında konuşarak tamamladı: "Rafa 10 gündür bizimle antrenman yapıyor, Lopez ise bundan biraz daha fazla, ikisini de iyi durumda görüyorum. Raphinha, mücadele yoğunluğu nedeniyle benim için en önemli oyuncu; o liderlerden biri ve takım için savaşıyor..."