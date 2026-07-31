Flick, Birmingham hazırlık maçında Hamza Abdülkerim ve Ademi'yi deneyecek

Barcelona, İngiltere kampındaki ilk hazırlık maçını bugün Birmingham City karşısında St. Andrew's Stadyumu'nda oynuyor. Bu karşılaşma, Alman Karim Adeyemi'nin Katalan takımının formasıyla ilk kez sahaya çıkışına da tanıklık edecek.

Birmingham City, İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden biri olup halihazırda İngiltere ikinci ligi "Championship"te mücadele ediyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona'nın 2026-2027 sezonu projesinin ikinci transferi olan Karim Adeyemi, teknik direktör Hansi Flick'in maç için hazırladığı iki on birden birinde yer alacak.

Adeyemi, takımla antrenmanlarına başlamasından yalnızca bir hafta sonra ilk maçına çıkıyor. Oyuncu 23 Temmuz'da tanıtılmış, ardından aynı ayın 24'ünde spor kentindeki sahada ilk antrenmanını yapmış, bunu da spor salonunda geçirdiği birkaç gün öncelemişti. Ayrıca St. George's Park'ta dört gün ek çalışma yapmıştı.

Alman teknik direktör, Adeyemi'nin antrenmanlarda geçirdiği sürenin, 23 Ağustos'ta Elche karşısında başlayacak resmi sezona hazırlık kapsamında Katalan oyun tarzına ve anlayışına uyum sağlamaya başlaması için yeterli olduğu görüşünde.

Birmingham City maçı, Europa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından Barcelona'nın hazırlık dönemindeki ikinci hazırlık maçı olacak.

Flick, İngiltere kampı kadrosuna, aralarında çok sayıda Barcelona Atlètic oyuncusunun da bulunduğu 30 futbolcuyu dahil etti. Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol milli oyuncuların ise 10 Ağustos'ta dönmesi bekleniyor.

Ajax'a kiralık olarak transferini tamamlamak için kampı bugün terk edecek olan Marc-André ter Stegen ise maçta forma giymeyecek.

Teknik direktör yalnızca elindeki oyunculara güvenmek zorunda kalacak. Nitekim izninden yalnızca iki gün önce dönen Raphinha ile Dünya Kupası'nda sağ dizinin iç yan bağında yaşadığı yırtıktan toparlanma sürecini sürdüren Frenkie de Jong yedek kulübesinde yer almayacak.

Sırtındaki küçük bir sorundan iyileşerek takımla birlikte antrenmanlara dönmesine rağmen Alejandro Baldé de forma giymeyecek; teknik ekip onu sahaya sürerek risk almayacak.

Sağ ayağının beşinci metatars kemiğinde kırık yaşamasının ardından fiziksel hazırlık programını sürdüren Fermín López de yok. Oyuncu 19 Ağustos'taki Joan Gamper Kupası'nda dönmeyi umuyor.

Buna karşılık, baldır kasındaki sorunlardan iyileşen ve bu sakatlığı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Ronald Araújo hazır olacak.





Genç yeteneklere sınav

Bu hazırlık maçı, bazı oyuncuların A takımda kendilerine yer bulup bulamayacağını sınamak için bir fırsat olacak.

Karşılaşma, Jofre Torrents'in bek mevkiinde devam edebilme kapasitesini ve Espart'ın Jules Koundé'ye alternatif olabilecek ya da Brian Fariñas'ın yanı sıra Frenkie de Jong'un yokluğunu telafi etmek için iyi bir seçenek olabilecek yeterli donanıma sahip olup olmadığını görmek adına bir sınav olacak.

Flick ayrıca Barcelona akademisinin diğer oyuncularını da değerlendirmek ve sportif yönetimin beğenisini kazanan Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'in iyi bir hücum seçeneği olup olmadığını görmek istiyor. Fiziksel gücü ve gol atma yeteneği, maçın diğer dikkat çekici unsurlarından olacak.

Alman teknik direktör, Andreas Christensen, ilk maçta forma giymemesinin ardından bu maçta yer alacak olan Marc Bernal, Marc Casadó ve Gerard Martín gibi tecrübeli A takım oyuncularına da odaklanacak.

Marc-André ter Stegen'in ayrılığının ardından üçüncü kaleci pozisyonunu kapmak için Jokin ile Eiker Rodríguez'in rekabete girmesiyle kaleci mevkii de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.