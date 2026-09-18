Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, yarın cumartesi günü Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla karşısında sahaya çıkacak asıl kalecinin kimliği konusunda, Wojciech Szczesny ile Dominik Livakovic arasındaki tercihe dair belirsizliği sürdürdü.

Flick, maçın basın toplantısında, bu yaz üçüncü bir kaleci ile anlaşma sağlanmasının nedeni hakkında şunları söyledi: "Bu mevkide kaliteye sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Szczesny ile birlikte geçirdiğimiz ve üç kupa kazandığımız ilk sezona baktığınızda, onun gerçekten büyük bir kaleci olduğunu zaten fark edebilirsiniz. Livakovic de iyi bir kaleci, işte bu yüzden bize katıldı."





Alman teknik direktöre "Joan Garcia'yı dinlendirme kararı kime ait?" diye soruldu ve şu yanıtı verdi: "Kararları her zaman birlikte alıyoruz. Durum ciddi değil, ancak doktorlar ve oyuncuyla konuştuk ve bu durumda karar ona istirahat vermek yönünde oldu."

Yarın Szczesny'nin mi ilk on birde oynayacağı yoksa Livakovic'e mi güveneceği sorulduğunda Flick şöyle konuştu: "Teknik direktörler olarak ne yapacağımızı asla konuşmayız. Bekleyin, ne olacağını göreceksiniz."

Geçen maçtan sonra Szczesny ile yaptığı konuşma ve onunla Livakovic arasındaki farklar hakkında Alman teknik direktör şunları söyledi: "Bunu maçtan sonra da söylemiştim; herkes hata yapar, o da bir hata yaptı. Onunla konuştum ve hata yaptığını kabul etti. Szczesny bizim felsefemizi ve nasıl oynadığımızı biliyor, Livakovic ise oyun tarzımıza uyum sağlıyor, ancak oynamaya hazır ve bu takım için en iyisi; herkesin hazır olması."

Oyuncuların milli takım arası sonrası sakat dönmelerine ilişkin endişesi hakkında Flick şöyle açıkladı: "Öncelikle cumartesi günü oynamamız gerekiyor, ardından birçok oyuncunun milli takımlara katılacağı ara dönemi geliyor. Bu kadar uzun bir aranın iyi mi kötü mü olduğunu söyleyemem, çünkü bu kararlar bana bağlı değil. Ayrılan oyunculara ve oradaki teknik direktörlere güveniyorum, döndüklerinde de Getafe maçını hazırlamak için vaktimiz olacak."

Rotasyon ve Gabriel Jesus'un ilk on birde oynama olasılığı hakkındaki bir soruya Flick şu yanıtı verdi: "Göreceğiz, oyuncular arasında rotasyon yapmamız doğal."

Soyunma odası atmosferi ve bunun bu gelişmenin nedenlerinden biri olması hakkında Flick şunları söyledi: "Mesele yalnızca benimle ilgili değil, ekiple ve oyuncularla ilgili. Bu doğru, pozitif bir enerji var ve bu iyi bir şey. Oyunculara destek vermeli ve onlara yakın olmalıyız. Bana göre, oyuncuların her maçtan sonra toparlanabilmeleri ve takımın istenen performansı gösterebilmesi için iyi bir ortam kurmalıyız ve buna odaklanmalıyız. Çözümler aramalıyız, çünkü durumu inceledik."



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