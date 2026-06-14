Flick, Barcelona'nın yıldız oyuncusunun ayrılışı konusunda kararını verdi

Şu anda 2026 Dünya Kupası için İspanya milli takımıyla birlikte ABD'de bulunan Ferran Torres, Paris Saint-Germain'in niyetinden henüz resmi olarak haberdar değil. Öte yandan, oyuncu, İspanya milli takımını çalıştırdığı dönemde şahsen tanıdığı Paris teknik direktörü Luis Enrique tarafından büyük takdir görüyor.

Flick'in tutumu

Katalan gazetesi, Flick'in Torres'ten çok etkilendiğini ve performansından ikna olduğunu doğruladı. 2021-2022 sezonunda Barcelona'ya 55 milyon avroya mal olan eski Valencia oyuncusu, Geçen sezon La Liga'da 33 maçta 16 gol atıp 2 asist yaparak, 23'ünde ilk 11'de yer alarak olağanüstü bir performans sergiledi.

Paris'in ilgisi

İki kez Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp, aralarında West Ham'dan Krisincio Somerville ve ve West Ham'dan Matheus Fernandes'e toplam 130 milyon avroya kadar bir bütçe ayırdı. Ayrıca, Parkola'nın ayrılması durumunda ideal bir alternatif olarak görülen Ferran Torres'e de ilgi gösteriyor.

Torres'in Barcelona ile olan sözleşmesinin 2027'de sona ereceği göz önüne alındığında durum daha da ilginç hale geliyor, bu da Katalan kulübü sözleşmeyi uzatmak için acele etmezse Paris Saint-Germain'e potansiyel bir müzakere fırsatı sunuyor, ancak Flick'in kararlı tavrı, Barcelona'nın hücum yıldızlarından birini kolayca elinden çıkarmayacağını gösteriyor.