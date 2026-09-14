Flick, Barcelona ile tarihi bir rekorun peşinde

Barcelona, Alman Hansi Flick yönetiminde İspanya Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Ciutat de Valencia Stadı'nda karşı karşıya geldiği Levante'yi 4-2 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini elde eden Katalan ekibi, puan tablosunun zirvesindeki yerini korurken tarihi rekorlarından birini kırma yolunda yeni bir yolculuğa da başladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Flick, Barcelona'daki ilk sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Flick o sezon takımı ligin başında üst üste 7 galibiyete taşıyarak, kulübün tarihindeki en iyi başlangıç olan ve Tata Martino'nun 2013-2014 sezonunda yakaladığı rekora ortak olmuştu.

Barcelona şu anda mevcut sezonda üst üste 5 galibiyete sahip. Bu, takımın 21. yüzyıl boyunca 5 kez daha elde ettiği bir başarı: 2009-2010 sezonunda Pep Guardiola yönetiminde, 2012-2013 sezonunda Tito Vilanova ile, sonraki sezon Tata Martino ile, 2017-2018 sezonunda Ernesto Valverde yönetiminde ve ayrıca Flick'in takımdaki ilk sezonunda.

Dikkat çeken rakamlar galibiyet sayısıyla sınırlı kalmıyor; Barcelona ilk beş haftada hücum gücüyle de öne çıkıyor. Takım 21 gol kaydederek, kulübün 1950-1951 sezonunda antrenör Ferdinand Daučík yönetiminde kaydettiği tarihi rekora yalnızca iki gol uzaklıkta bulunuyor. O sezon takım ilk 5 maçta 23 gol atmıştı.

O sezona efsanevi forvet César Rodríguez'in parlak performansı damga vurmuştu. İlk beş maçta gol kaydeden César, sezonu 27 maçta 29 gollük bir istatistikle tamamlamıştı.

Mevcut sezonda ise Raphinha ve Lamine Yamal ikilisi kendilerini güçlü bir şekilde ortaya koydu; her ikisi de ilk 5 haftada 6'şar gol kaydetti.