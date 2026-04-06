Flick, Atlético maçı öncesinde Barcelona yıldızlarına sert uyarıda bulundu

Barcelona teknik direktörü Alman Hans Flick, Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde Atlético Madrid'e karşı oynayacak olan Barcelona oyuncularına sert bir uyarıda bulundu.

Bu maç, iki takımın bu sezon beşinci karşılaşması olacak. İki takım, La Liga'da iki kez, İspanya Kral Kupası yarı finalinde de iki kez karşı karşıya gelmişti.

İspanyol "AS" gazetesine göre, bu sezon iki takım arasında oynanan heyecan verici maçlar, sık karşılaşmalar nedeniyle Barcelona ve Atlético oyuncuları arasında biriken hesaplaşmalara yol açtı.

Flick, bu hesaplaşmaların Barcelona oyuncularını sınırları aşmaya itmesinden korkuyor, özellikle de iki takım arasındaki rekabetin Avrupa'nın en prestijli kupasının çeyrek finallerine kalma biletini belirleyeceği düşünülürse.

İspanyol gazetesi, Flick'in oyuncularına önümüzdeki iki karşılaşmada Atlético Madrid oyuncularıyla kavgadan kaçınmaları konusunda sıkı talimatlar verdiğini ortaya çıkardı.

Flick, oyuncularından, geçen Cumartesi Fermin Lopez'in takım arkadaşı Dani Olmo'ya yaptığı faulün ardından Koke ve Giuliano Simeone ile yaşadığı çatışma nedeniyle aldığı gibi, sarı kartla sonuçlanabilecek kavgaların tuzağına düşmemelerini istedi.

Flick, maçta Vermin'i devre arasında oyundan alarak, onun Atlético oyuncularını kışkırtma eğilimini durdurmak için anında tepki gösterdi.

Flick, bu durumun tekrarlanmasını önlemeye çalışıyor, özellikle de Firmin, yeni bir sarı kart alırsa Şampiyonlar Ligi rövanş maçında cezalı duruma düşme riskiyle karşı karşıya olduğu için.

Geçen Cumartesi "Riaz Ayre Metropolitano" stadyumunda oynanan maçta, Barcelona'nın oyuncusu Ferran Torres ile Atlético'nun teknik direktörü Diego Simeone arasında da saha kenarında bir tartışma yaşanmıştı. Flick, eleme turlarında bu tür olayları ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor.



