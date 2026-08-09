Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Marc Casado ve Roony Bardghji ikilisinin geleceğine dair karar vermenin kendisi için kolay olmadığını söyleyerek, oyuncuların geleceğiyle ilgili kararlar alınmadan önce durumlarını kulüp yönetimiyle birden fazla kez konuştuğunu belirtti.

Alman teknik adam, iki oyuncuyu takımın İtalya'ya yaptığı son seyahatin kadrosunun dışında bırakmış ve bu durum ikilinin Barcelona'dan ayrılmasının yakın olduğuna işaret etmişti. Basında çıkan haberlere göre ise Casado'nun adı, kendisini kadrosuna katmak isteyen El Ahly ve El Hilal ile birlikte Suudi Ligi'ne transfer olma ihtimaliyle anıldı.

Flick, Barcelona'nın dün akşam İtalyan ekibi Udinese ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın katılımıyla oynanan dörtlü değil üçlü dostluk turnuvasının ardından düzenlenen basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: "Marc Casado konusu benim için kolay değil. Roony ile de öyle, benim için kolay değil. Ama kararlar almamız gerekiyor; kulüp ve ben."

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Sözlerine şöyle devam etti: "İkiliyle geçen sezonun sonunda konuştum ve tabii ki bu sezon boyunca da konuştuk. İngiltere seyahati sırasında durumlarını ele aldık ve yaşanacak değişiklikleri değerlendirdik."

Alman teknik adam şunları ekledi: "İşler böyle yürüyor. Onlara tavsiyelerimi sunuyorum, onlar da bu durum hakkında ne düşündüğümüzü biliyorlar. Bu sadece beni değil, kulübü de ilgilendiren bir mesele."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Sezon sonunda takımda önemli değişikliklerin olması gayet doğal. Bunu bugün de görebilirsiniz; çok sayıda genç oyuncumuz var, özellikle La Masia'dan gelenler. Bu yüzden onlara oynamaları için alan tanımamız da önemli. Bu nedenle bu kararı aldık."









