Koronavirüs

Flamengo'da 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Getty Images
Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleriyle toplam 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve 38 kişinin pozitif olduğunu duyurdu.

Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.

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