Flamengo açıkladı: Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif

Brezilya ekibi, takımın teknik direktörüne yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını bütün dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

ekiplerinden Flamengo, 16 Mart Pazartesi günü bütün oyuncular, teknik ekip ve futbol departmanındaki çalışanlara koronavirüs testi uyguladı.

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Yapılan ilk testlerin sonuçlarının çıkmasının ardından Flamengo, kulüp internet sitesinden resmi bir açıklama yayınlayarak teknik direktör Jorge Jesus'un testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Test sonucu "zayıf ya da kesin olmayan" pozitif çıkan teknik adamın durumunu teyit etmek için ikinci test sonucunun beklendiği belirtildi.

Açıklamada kulüp sağlık ekibinin 65 yaşındaki Jorge Jesus'un sağlık durumunu kontrol altına aldığı, bu süreç boyunca tüm antrenmanların iptal edildiği ve kulüpteki diğer kişilere yapılan testlerin negatif çıktığı bilgileri de yer aldı.