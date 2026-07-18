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Çeviri:

Fiyatının yarısından az… El-Nasr, Duran’ın ayrılışından ne kadar kazanç elde edecek?

Transfers
J. Duran
Al Nassr FC
Benfica
Premier Lig
Kolombiya
Suudi Arabistan
Portekiz

Kolombiyalı forvet, Al-Ahlâb Stadyumu'ndan ayrılmaya çok yaklaştı

Basında yer alan haberler, Kolombiyalı forvet John Durán’ın yaz transfer döneminde Al-Nassr kulübünden ayrılmasının mali ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Basın haberleri, Al-Nassr kulübünün yaz transfer döneminde Duran'ın Benfica'ya bir sezonluk kiralık olarak transferini kabul ettiğini ve sözleşmede sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunduğunu doğrulamıştı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Al-Nassr Kulübü, Duran'ın Benfica'ya kiralandığı süre boyunca yıllık maaşının yaklaşık 2 milyon dolarını üstlenecek; kalan 10 milyon dolarlık maaş ise Portekiz kulübü tarafından karşılanacak.

Kiralık süresinin bitiminden sonra, Portekizli teknik direktör Marco Silva’nın takımı, Kolombiyalı forvetin hizmetlerini 30 milyon euro karşılığında kalıcı olarak devralabilecek; ayrıca Al-Nassr, oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden de belirli bir pay alacak.

Bu rakam, Al-Nassr’ın 2025 kış transfer döneminde Aston Villa’dan 77 milyon avroya Duran’ı kadrosuna kattığı zamanki bedelin yarısından daha az.

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Kolombiyalı forvet, o dönemde Suudi Arabistan Ligi tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olmuştu. Birinci sırada ise 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 90 milyon avroya Al-Hilal'a transfer olan Brezilyalı Neymar da Silva yer alıyordu.

22 yaşındaki oyuncu, Al-Nassr'da yarım sezonda sadece 18 maça çıkmış ve bu maçlarda 12 gol atmıştı. Ardından Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmuş, oradan da Rus takımı Zenit'e geçmişti; ancak o zamandan beri en iyi performansını sergileyemedi.

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