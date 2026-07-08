Firavunlar’ın yıldızı için hüzünlü bir gün

Mahmud Hasan “Trezeguet”, Mısır Milli Takımı’ndaki uluslararası kariyerinde yeni bir dönüm noktasına imza attı; ancak bu, Firavunlar için çoğu zaman zorlu bir süreç oldu.

Trezeguet, Salı akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçın 73. dakikasında Haytham Hassan'ın yerine oyuna girerek, Mısır milli takım formasıyla 100. uluslararası maçına çıktı.

Mısır Milli Takımı, Yaser İbrahim ve Mustafa Zico'nun golleriyle öne geçtikten sonra, "son şampiyon" Arjantin'i eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme yolunda tarihi bir başarıya çok yaklaşmıştı; ancak Messi ve arkadaşları, son 13 dakikada attıkları üç golle son sözü söyleyerek son derece heyecanlı geçen maçta tur atladılar.

Arjantin Milli Takımı, Çarşamba sabahı penaltı atışlarında 4-3 galip gelen İsviçre Milli Takımı ile çeyrek finalde karşılaşacak.

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