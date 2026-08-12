İskoç ekibi Celtic, bugün çarşamba günü, İspanyol kulübü Real Oviedo'dan Mısırlı kanat oyuncusu Heysem Hasan'ı 4 yıllığına, bir sezon uzatma opsiyonuyla birlikte resmen kadrosuna kattığını, gerekli uluslararası izinleri de aldıktan sonra açıkladı.

24 yaşındaki Hasan'ın transferi, teknik direktör Martin O'Neill yönetimindeki takımın en yeni transferi olarak öne çıkıyor. Oyuncu, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İskoçya Ligi şampiyonunda 23 numaralı formayı giyecek.

Heysem Hasan, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla, özellikle de son 16 turundaki Arjantin maçındaki gösterisiyle Mısır Milli Takımı forması altında tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyuncu, iki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamalarına ulaşmadan önce, transfer işlemlerini tamamlamak için saatler önce İspanya'dan ayrılarak Birleşik Krallık'a gitmişti.

Heysem Hasan: İspanya'dan Celtic'e

Heysem Hasan, Fransa'da doğdu ve profesyonel kariyerine Châteauroux kulübünde başladı. Ardından 2020 yılında Villarreal'e katılmak için İspanya'ya geçti.

Oyuncu daha sonra 2024 yazında Real Oviedo'ya transfer olmadan önce Mirandés ve Sporting Gijón ile deneyimler yaşadı.

Hasan, takımla geçirdiği ilk sezonunda Oviedo'nun İspanya Ligi "La Liga"ya yükselmesinde önemli katkı sağladı, ardından geçtiğimiz sezon İspanya Ligi müsabakalarında düzenli olarak sahaya çıkmayı sürdürdü.

Mısırlı kanat oyuncusu ayrıca, son Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla dikkat çekici performanslar sergileyerek birçok kulübün ilgisini çekti. Ardından Celtic, kendisini kadrosuna katma yarışını kazandı.

Transferin Mali Detayları

Basında çıkan haberlere göre, transferin temel bedeli yaklaşık 6 milyon sterlin, oyuncunun performansına bağlı ek primlerle birlikte toplam mali karşılık 8,5 milyon sterline kadar çıkabilir.

Villarreal de bu transferden yararlanacak. Zira İspanyol kulübü, oyuncunun Real Oviedo'ya geçişi sırasında yeniden satış haklarının %40'ını elinde tutmuştu. Bu da Hasan'ın Celtic'e transferinden yaklaşık 2,4 milyon euro elde edeceği anlamına geliyor.

Hasan'ın, Fransız ekibi Le Havre karşısında oynanan son hazırlık maçında Real Oviedo'nun kadrosunda yer almaması geleceğiyle ilgili spekülasyonları alevlendirmişti. Ancak daha sonra kadro dışı bırakılmasının bir sakatlık nedeniyle değil, kulüpten ayrılmasının yaklaşması sebebiyle olduğu ortaya çıktı.

Heysem Hasan: Burada olmalıydım

Hasan, Celtic'e transferini tamamlamaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, İskoç kulübünde oynamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Mısırlı kanat oyuncusu şunları söyledi: "Olağanüstü bir tarihe ve muhteşem bir taraftara sahip bu harika kulübe, Celtic'e katılmak benim için harika bir an ve gerçek bir onur."

Şunları ekledi: "Celtic'in beni kadrosuna katmaya olan ilgisini öğrendiğimde, buraya gelmem ve bu kulübün bir parçası olmam gerektiğini hissettim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm yeni takım arkadaşlarımı tanımayı ve bizi bekleyen zorluklarla yüzleşmeyi büyük bir istekle bekliyorum. Başarının elde edilmesine ve taraftarlarımızın mutlu olmasına ben de katkı sağlamak istiyorum."

Celtic'in teknik direktörü: Heysem izini bırakabilecek kapasitede

Öte yandan Celtic'in teknik direktörü Martin O'Neill, Mısırlı kanat oyuncusunun gelişini memnuniyetle karşılayarak, kulübün başka kulüplerin de ilgisini çeken bir oyuncunun transferini bitirmeyi başardığını vurguladı.

O'Neill şunları söyledi: "Heysem'i Celtic'e katmaktan son derece mutluyuz ve özellikle onu kadrosuna katmakla ilgilenen başka birçok kulüp de varken, kulübün bu kalitede bir oyuncuyla anlaşarak harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Yerel ve uluslararası futbolun en üst seviyelerinde kendini kanıtladıktan sonra, bizimle üstün performanslar sergilemesine yardımcı olacak kapasiteye ve tecrübeye sahip."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bize katılmak için son derece heyecanlı olduğunu biliyorum ve taraftarlarımızın Heysem'in maçlara katacağı enerjiden ve hücum arzusundan keyif alacağından eminim. Önümüzdeki dönemde kadromuzun son derece önemli bir unsuru olmasını diliyorum."