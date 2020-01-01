Fiorentina'da üç futbolcu koronavirüsü yendi

Fiorentina'da Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'e yapılan son koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor camiasındaki etkisini de sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce üç oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan 'dan iç rahatlatan bir haber geldi. Kulüp, Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in hastalığı atlattığını duyurdu.

Fiorentina'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Daha fazla takım

"Fiorentina kulübü olarak Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'e yapılan son koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıkmasından ötürü mutluluk duyuyoruz. Tıbbi bakıma ihtiyaç duyan herkese bakmaya devam eden doktorlara, hemşirelere ve hastanelere teşekkür etmek istiyoruz. Fiorentina olarak şimdiye kadar 760 bin euro'yu koronavirüsle mücadele eden kampanyalara bağışlamıştır."