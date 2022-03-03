Dusan Vlahovic, Fiorentina ile Juventus arasında oynanan İtalya Kupası yarı final maçı öncesindeki ısınma sırasında eski kulübünün seyircileri tarafından acımasızca eleştirildi.

Fiorentina formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Sırp oyuncu, 2022 kış transfer döneminde takımından ayrılarak Juventus ile sözleşme imzaladı.

İtalyan devi Juventus, Sırp golcüyü 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Fiorentina taraftarı Vlahovic'e öfkeli

Ancak, Fiorentina taraftarları Vlahovic’in takımdan para kazandırarak ayrılmasına rağmen eski oyuncularına karşı öfkeli.

Bu nedenle, Vlahovic yeni takımı Juventus ile ısınmaya çıktığı andan itibaren Fiorentina taraftarı, Sırp oyuncu hakkında acımasız ifadeler kullanmayı ihmal etmedi.

Dusan Vlahovic, Stadio Artemio Franchi'de topu her ayağına aldığında ıslık ve yuhalama yağmuruna da tutuldu.

Fiorentina taraftarı, eski oyuncularının bir hain olduğu görüşünde birleşti ve onun Juventus’a katılmasından dolayı ne kadar öfkeli olduklarını açıkça ortaya koydular.

Eski takımının taraftarları, Sırp golcüye maçın genelinde “hain” diye bağırdılar.

Vlahovic Juve'ye sıcak başladı

Fiorentina’dan astronomik bir ücretle Juventus’un yolunu tutan Vlahovic, Torino ekibine katıldığından beri iyi bir form grafiğine sahip.

Juventus’un 22 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Villarreal maçında bir gol katkısında bulunan Sırp golcü, şu ana kadar oynadığı 6 maçta 4 gol atmayı başardı.

Çarşamba günü oynanan İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina’yı 1-0 mağlup etti.

Böylece Vlahovic’in yeni takımı Juventus, oynanacak olan ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Daha fazlası için:

Stanford Üniversitesi Kadın Futbol Takımı'nın kalecisi ve kaptanı olan Katie Meyer 22 yaşında hayatını kaybetti