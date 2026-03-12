Goal.com
Fiorentina-Rakow 2-1: maçın skor tablosu

Fiorentina-Rakow maçının skor tablosu

FIORENTINA-RAKOW 2-1


FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini (68' Dodô), Comuzzo, Ranieri, Gosens (58' Harrison); Fabbian, Mandragora (82' Fagioli), Ndour; Parisi, Piccoli (82' Braschi), Fazzini (58' Gudmundsson). Teknik direktör: Vanoli.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (69' Bulat) , Repka, Pienko (58' Arsenic); Makuch, Brunes ( 79'Rocha), Lopez (58' Diaby-Fadiga). Teknik direktör: Tomczyk.

HAKEM: Kabakov (Bulgaristan).

GOLLER: 60' Brunes, 62' Ndour, 92' Gudmundsson pen.

SARI KARTLAR: Struski (R), Tudor (R), Parisi (F)

KIRMIZI KART:


